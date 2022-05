Simon Yates gana la contrarreloj, Van der Poel resiste como líder del Giro

Budapest (AFP) – El ciclista británico Simon Yates, uno de los teóricos candidatos al título en esta edición del Giro de Italia, se impuso este sábado en la segunda etapa, una contrarreloj en las calles de Budapest, por delante del neerlandés Mathieu Van der Poel, que continúa como líder de la general.

Anuncios Lee mas

Van der Poel, vencedor de la primera etapa el viernes, tenía 14 segundos de ventaja sobre Simon Yates antes de la contrarreloj, en la que quedó a tres segundos del británico y en la que incluso fue mejor que un especialista en este tipo de pruebas, su compatriota Tom Dumoulin, que fue tercero de la jornada tras el trazado cronometrado de 9,2 kilómetros, que recorría varios de los lugares más emblemáticos y turísticos de la capital de Hungría.

Van der Poel había dicho el viernes que quería conservar su 'maglia rosa' pese a que no parecía sencillo y estuvo incluso cerca de ganar la contrarreloj. Los tres segundos que le separaron de la victoria son los que perdió en la parte plana del trazado, antes de la subida final de la colina de Buda (1,3 km a un desnivel medio del 4,9%).

En el Tour de Francia del año pasado, Van der Poel también llegó líder a la contrarreloj de Laval, entonces más larga y en la quinta etapa, e igualmente salió de ella con el maillot de primero de la general.

Giro de Italia 2022 Valentin RAKOVSKY AFP

Van der Poel se mostró satisfecho, aunque con cautela, tras su buen papel de este sábado.

"Sabía que estaría ya muy bien poder conservar el maillot (de líder), era el gran objetivo. No me esperaba encontrarme tan cerca de la victoria", admitió.

Para Simon Yates, el triunfo de este sábado es el quinto que logra en un Giro. Su éxito fue una sorpresa, ya que se esperaba que la victoria pudiera ser para Tom Dumoulin o el portugués Joao Almeida (11º finalmente, a 18 segundos).

Simon Yates, que cumplirá 30 años el 7 de agosto, ya demostró en marzo en la París-Niza que puede ser fuerte en una prueba contrarreloj (5º), cediendo entonces apenas 11 segundos respecto al subcampeón mundial de la especialidad, el belga Wout Van Aert.

Carapaz, a medio minuto

Ganó además en la contrarreloj de la París-Niza en 2019.

"Creo que fue mi mejor contrarreloj", afirmó Simon Yates tras su victoria.

"Estoy sorprendido de quedar delante de él (de Van der Poel)", dijo. "No voy a mirar mucho la clasificación general (...) Por supuesto, estoy feliz por haber ganado tiempo y no haberlo perdido, pero no voy a prestar mucha atención a la clasificación", aseguró.

El ciclista neerlandés Mathieu van der Poel, con la malla rosa de líder general, celebra en el podio después de la segunda etapa del Giro de Itali, el 7 de mayo de 2022 en Budapest Luca Bettini AFP

En la general, Simon Yates es segundo, a 11 segundos del líder Van der Poel.

Entre los favoritos, el colombiano Miguel Ángel López y el español Mikel Landa fueron los más perjudicados del día. El primero fue 59º, a 42 segundos, y el segundo 30º, a 33 segundos.

El ecuatoriano Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia en 2019 y teórico principal favorito a llegar a la última etapa de Verona vestido de rosa, fue decimonoveno este sábado, a 28 segundos. En la general, Carapaz es 15º, a 35 segundos del líder.

El final de la contrarreloj tuvo lugar junto al Bastión de los Pescadores, el popular mirador que desde la colina de Buda permite una imagen de tarjeta postal del río Danubio, Pest y el famoso edificio del Parlamento húngaro.

El domingo tendrá lugar la tercera etapa de las tres que se disputan en Hungría en el inicio de este Giro. Después el pelotón se trasladará a Italia, donde el martes comenzará en Avola la cuarta etapa, después de una jornada de descanso el lunes.

© 2022 AFP