Presidente Chaves promete respeto a mujeres y a derechos LGBTIQ en Costa Rica

San José (AFP) – El nuevo presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien tiene una sanción por acoso sexual, prometió el domingo en su discurso de toma de mando que "detendrá" toda discriminación contra las mujeres y que respetará las conquistas de la colectividad LGBTIQ.

Mientras Chaves, un derechista de 60 años, dirigía su mensaje ante la Asamblea Legislativa y casi una centena de delegaciones internacionales invitadas, organizaciones feministas realizaban una manifestación en paralelo en un sector cercano al recinto de la ceremonia, en la capital San José.

"No toleraremos el acoso que sufren cada día y en todos los espacios de la sociedad. No es posible que las mujeres tengan miedo de andar solas en la calle, no es posible que las mujeres sientan miedo en su propio hogar, en su propio trabajo, en un parque, en un concierto", dijo Chaves.

"Por eso, mi primer compromiso político (...) será detener la discriminación y el acoso contra todas las mujeres en todos los ámbitos de nuestra patria", agregó.

Chaves, economista, laboró por tres décadas en el Banco Mundial, que lo sancionó por acoso sexual ante conductas impropias entre 2008 y 2013 con dos jóvenes subalternas. Aunque inicialmente minimizó esos hechos, poco antes de asumir la presidencia ofreció "disculpas" a las agraviadas.

"Estamos diciéndole al país y al presidente electo que aquí estamos. Que vamos a tener una labor vigilante", afirmó la portavoz de la organización Mujeres en Acción, Sharo Rosales, al portal crhoy.

En Costa Rica la tasa de feminicidios en 2020 fue de 0,8 por cada 100.000 mujeres, baja en comparación con sus vecinos, pero registró una leve alza respecto de 2019, según Cepal. Asimismo, solo se permite el aborto en caso de que peligre la vida de la madre.

Chaves, cuestionado por organizaciones activistas debido a sus posturas conservadoras, también se dirigió a la población LGBTIQ de Costa Rica, donde el matrimonio igualitario está permitido.

"Les aseguro que no vamos a retroceder en el reconocimiento de los derechos que han logrado a lo largo de sus luchas por la equidad y el aprecio por la diversidad, luchas que yo respeto y que garantizo seguirán incólumes en sus victorias", agregó.

