"A Strange Loop" lidera las nominaciones a los premios Tony de teatro

Nueva York (AFP) – Un nuevo musical ganador del Pulitzer sobre los demonios internos de un joven artista negro encabeza las nominaciones anunciadas el lunes a los Tony, los premios a lo mejor del teatro estadounidense que se entregarán en junio.

Anuncios Lee mas

"A Strange Loop" competirá por el codiciado galardón al mejor musical con "Girl From The North Country", ambientado en la época de la Gran Depresión que utiliza canciones de Bob Dylan; "MJ", una obra sobre Michael Jackson; "Mr. Saturday Night", que rehace la querida película de Billy Crystal; "Six", un recuento de la vida de las esposas de Enrique VIII; y "Paradise Square", sobre las relaciones raciales de la era del siglo XIX en Nueva York.

Los Tony de este año celebrarán la primera temporada de Broadway después del largo cierre pandémico del teatro en vivo, que dejó a la industria tambaleándose.

"MJ" y "Paradise Square" estuvieron cabeza a cabeza detrás de "A Strange Loop" con diez nominaciones cada una, mientras que el éxito "Company" -del fallecido emblema de Broadway Stephen Sondheim- recibió nueve nominaciones, incluida la de mejor reposición de un musical.

"The Lehman Trilogy", que relata el rápido ascenso y la desastrosa caída de la firma de inversiones en la crisis financiera de 2008, compite por ocho premios, incluido el de mejor obra.

Entre los artistas más conocidos que compiten por los Tony este año se encuentran Ruth Negga, Hugh Jackman, Billy Crystal, Sam Rockwell, Mary-Louise Parker y Patti LuPone.

La 75a entrega anual de los premios Tony, la noche más importante de Broadway, se realizará el 12 de junio en Nueva York.

La gala organizada por el American Theatre Wing incluye 26 categorías competitivas, y los nominados son seleccionados por un comité independiente de profesionales del teatro de 29 miembros.

Ahora, 650 votantes del Tony dentro de la industria elegirán a los ganadores antes de la ceremonia de junio.

© 2022 AFP