"¿Dónde están?", protestan en Día de las Madres por desaparecidos en México

México (AFP) – Decenas de mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos se manifestaron este martes en Ciudad de México, con motivo del Día de las Madres, para denunciar sus casos y exigir celeridad en la búsqueda.

"En vez de estar festejando con la familia tenemos que venir a una marcha para poder gritar que nos devuelvan a nuestros hijos", dijo a la AFP Adriana Martínez, de 48 años, quien busca a Marwan Andrade, desaparecido desde hace un año y tres meses.

Acompañada por activistas, la manifestación partió del Monumento a la Madre, en el centro de la capital, donde fueron colocadas imágenes de los desaparecidos y letreros con las leyendas como "¿Quién te buscará cuando yo ya no esté?" y "Hasta encontrarlos".

En México se contabilizaban casi 100.000 desaparecidos, una situación que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU calificó recientemente de "tragedia humana" alimentada por una "absoluta impunidad".

Las manifestantes, provenientes de varios estados del país, algunos fuertemente golpeados por la violencia del crimen organizado como Chihuahua (norte), también caminaron por la céntrica avenida Paseo de la Reforma exigiendo justicia.

"¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están?", gritaban, mientras cargaban fotos de los desaparecidos con la fecha en que fueron vistos por última vez.

En la Glorieta de la Palma, una plaza en Paseo de la Reforma donde el gobierno de la ciudad retiró hace poco una palmera seca, los manifestantes colocaron imágenes de sus familiares, tras denunciar que las autoridades retiraron del lugar letreros similares que habían pegado previamente.

"¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!" coreaban otras mujeres junto a una pancarta en la que se leía "10 de mayo. ¡Nada qué festejar!".

Durante la marcha, algunas madres narraron las dificultades que enfrentan en la búsqueda de sus hijos, pues incluso tienen que tomar picos y palas para escarbar en fosas comunes ante la inercia de las autoridades.

"Tenemos un caminar muy difícil, a las autoridades no les interesa porque no es su familiar, no están en nuestros zapatos", señaló Magdalena Hernández, de 50 años, quien busca a Daniel Soriano, desaparecido desde 2017.

"Yo no entiendo por qué esa gente es tan mala. Si ya no están vivos que nos digan dónde los dejaron", declaró por su parte Berta García, de 52 años, separada de su de su hijo Manuel Portillo desde hace seis años.

El Día de las Madres es una fiesta con mucho arraigo en México. Sin embargo, con el recrudecimiento de la violencia, los colectivos de búsqueda la han convertido en una jornada para exigir justicia por sus familiares.

El problema de las desapariciones se agravó desde 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo militar antidrogas que deja unos 340.000 muertos.

