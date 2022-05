La tenista japonesa Naomi Osaka lanza su propia agencia deportiva

Los Angeles (AFP) – La tenista japonesa Naomi Osaka, la atleta mejor pagada del mundo en los últimos años, dejará el gigante IMG para lanzar su propia agencia de representación deportiva junto al agente Stuart Duguid, avanzaron el miércoles medios estadounidenses.

Osaka, ganadora de cuatro torneos de Grand Slam, dijo a la publicación Sportico que la agencia, denominada Evolve, es el "siguiente paso" en su trayectoria como deportista y empresaria.

"He pasado mi carrera haciendo las cosas a mi manera, incluso cuando la gente me decía que no era lo esperado o lo tradicional", explicó Osaka, de 24 años.

"Evolve es el siguiente paso natural en mi trayectoria como deportista y empresaria, así como una forma de seguir siendo yo misma y haciendo las cosas a mi manera", apuntó.

La ex número uno mundial optó por no renovar su contrato con el gigante de la gestión deportiva IMG, que expiraba a finales de 2021, y emprender su propio proyecto con Duguid, su ex agente en IMG.

Ambos tienen participaciones en la nueva empresa y por el momento no hay inversores externos, señaló Sportico.

"Creo firmemente en el poder que tienen los deportistas para utilizar nuestras plataformas e impulsar un negocio significativo", dijo Osaka a Sportico, añadiendo que quiere que la agencia "esté a la vanguardia para romper las barreras que todavía existen en el deporte y en la cultura en general".

Además de su brillante trayectoria deportiva, Osaka es una de las atletas de mayor perfil que han alzado la voz para denunciar el racismo y la discriminación y para alertar de los problemas de salud mental en el deporte de élite.

Actualmente situada en el número 38 del ranking de WTA, la japonesa fue subcampeona en abril del Abierto de Miami, de categoría WTA 1000, en su intento de regresar a la élite del circuito.

