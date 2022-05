Cannes se prepara para la cita mundial del cine

Cannes (Francia) (AFP) – El Festival de Cannes ultima este lunes los preparativos para su 75ª edición, que promete grandes estrellas en su alfombra roja, como Tom Cruise, Kristen Stewart o Tom Hanks, pero también una dosis de actualidad con la guerra en Ucrania.

El certamen quiere pasar la página de la pandemia, que le obligó a cancelar la edición de 2020 y a posponer al verano la de 2021, y espera que más de 35.000 personas participen, sin mascarilla obligatoria, en la muestra de cine más importante del mundo.

Los equipos del festival tienen esta última jornada para terminar los preparativos en la lujosa localidad de la Costa Azul francesa, antes de desplegar el martes la famosa alfombra roja y dar el pistoletazo de salida.

Por ella pasarán innumerables estrellas del séptimo arte, como Tom Cruise, que vuelve a su papel de aviador en la nueva versión de "Top Gun", y Tom Hanks, en la piel del mánager del rey del rock´n´roll en "Elvis".

Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart protagonizan "Crimes of the future", una historia sobre mutaciones de órganos, lo último del canadiense David Cronenberg, en liza por la Palma de Oro.

En total, 21 películas competirán por el máximo galardón, que entregará el jurado presidido por el actor francés Vincent Lindon el 28 de mayo.

Cinco directoras

Algunos de los cineastas aspiran a una nueva Palma de Oro, como los hermanos Dardenne ("Rosetta" y "El niño") con "Tori et Lokita", el sueco Ruben Ostlund ("The square") con "Triangle of sadness", o el japonés Hirokazu Kore-eda ("Un asunto de familia"), con "Broker".

El español Albert Serra compite con "Pacifiction", una historia de espionaje diplomático y ensayos nucleares en Tahití.

La competición incluye a cinco directoras --un récord en la historia del certamen-- y una de ellas podría tomar el relevo de Julia Ducournau, que el año pasado se convirtió con "Titane" en la segunda mujer en ganar la Palma de Oro.

Unos operarios cuelgan el cartel oficial del Festival de Cine de Cannes del Palais des Festivals, el 15 de mayo de 2022 en la ciudad francesa Valery Hache AFP

La francesa Claire Denis presenta "Stars at noon", una tórrida historia ambientada en la Nicaragua de los años 1980, y la estadounidense Kelly Reichardt narra el día a día de una artista en "Showing up".

El ruso Kirill Serebrennikov, conocido por sus posiciones en favor de la comunidad LGTB+, vuelve a la competición con "Tchaikovsky's wife", sobre la tumultuosa relación entre el compositor ruso y su esposa. El cineasta no pudo viajar a Cannes en las dos anteriores ocasiones por estar condenado por desvío de dinero, en un caso denunciado como una maniobra política por sus defensores.

Actualmente exiliado, contó hace poco a la AFP el "horror, la tristeza, la vergüenza, el dolor" que sentía ante la invasión de Ucrania.

Filme póstumo

Ucrania también estará presente en Cannes de la mano de varios realizadores de ese país en guerra, como el veterano Sergei Loznitsa y el director novel Maksim Nakonechnyi, con una película ambientada en la guerra de Donbás, que estalló en 2014. También se verá el filme póstumo del lituano Mantas Kvedaravicius, fallecido en abril en Mariúpol, cuyas imágenes gravadas allí pudieron ser recopiladas por su novia.

A nivel iberoamericano, dos producciones de Costa Rica figuran en la selección oficial: "Domingo y la niebla" de Ariel Escalante, dentro de Una Cierta Mirada, y el cortometraje "Luz nocturna", de Kim Torres, que compite por la Palma de Oro.

Fuera de competición, el chileno Patricio Guzmán mostrará su nuevo documental "Mi país imaginario", sobre el estallido social en su país en 2019.

En las secciones paralelas, dedicadas a los nuevos talentos, se podrán ver dos largometrajes colombianos ("La jauría" y "Un varón") y "1976", la primera obra detrás de la cámara de la actriz chilena Manuela Martelli.

La española Elena López Riera presentará "El agua", el retrato de un grupo de adolescentes en un pequeño pueblo en vilo ante una posible riada y la leyenda de una mujer que desaparece misteriosamente.

