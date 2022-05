El actor Jesse Eisenberg presenta en Cannes su primera película como director

Protagonizada por Julianne Moore y Finn Wolfhard, la ópera prima de Jesse Eisenberg, "When you finish saving the world", abrió la 61ª Semana de la Crítica, uno de los certámenes paralelos del Festival de Cannes Rich Polk Getty/AFP/Archivos

Cannes (Francia) (AFP) – El actor estadounidense Jesse Eisenberg, que saltó a la fama con "La red social", presentó este miércoles su primer largometraje, "When you finish saving the world", en el Festival de Cannes.