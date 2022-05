Tiger quiere desafiar a Scheffler en un Campeonato de la PGA sin campeón defensor

Tulsa (Estados Unidos) (AFP) – Tras su asombroso regreso al golf en el Masters, Tiger Woods se siente "más fuerte y preparado" para pelear por el Campeonato de la PGA, segundo Grand Slam del año, que arranca el jueves con favoritos como Scottie Scheffler pero sin el último campeón, el estadounidense Phil Mickelson.

Doce meses después de su histórico triunfo, Mickelson ha renunciado a defender el título a raíz de la polémica generada por su apoyo a la nueva serie LIV Golf, financiada por Arabia Saudita.

Mickelson, que en el pasado Campeonato de la PGA fue el golfista más veterano en ganar un 'Major', con 50 años, es una de las figuras que podría sumarse a esta nueva competición.

Aspirando a ser competencia de la PGA, la serie LIV Golf tendrá su evento inaugural del 9 al 11 de junio en Londres y se perfila para ser un tema de atención durante el Campeonato de la PGA en Tulsa (Oklahoma).

Otro gran punto de interés, esta vez sobre el campo de Southern Hills (Tulsa), será observar la evolución de Tiger Woods desde su participación en el Masters de Augusta cinco semanas atrás.

A sus 46 años, el astro estadounidense quiere ser competitivo en los grandes escenarios a pesar de las secuelas del grave accidente automovilístico que sufrió en febrero de 2021, que casi le cuesta la pierna derecha.

En Augusta, su primer evento desde el accidente, Woods superó el corte pero, mermado por el dolor y la fatiga, acabó cayendo hasta el puesto 47.

Quince años después de su cuarto y último triunfo en el Campeonato de la PGA, también en Southern Hills, Woods se siente listo para escribir otra página de historia en el golf y hacerse con su 16º trofeo de Grand Slam.

"Siento que puedo, definitivamente. Solo tengo que salir y hacer mi trabajo", advirtió el californiano, cuya salida está prevista el jueves a las 08H10 locales (13H10 GMT) formando grupo con Jordan Spieth y Rory McIlroy.

Scheffler tras los pasos de Nicklaus

El gran reto para Tiger volverá a ser el esfuerzo de recorrer grandes distancias durante cuatro jornadas consecutivas, si bien el trazado de Southern Hills resulta menos desafiante que Augusta.

"Me he fortalecido desde entonces, pero aún así voy a estar adolorido y caminar durante mucho tiempo será un reto", reconoció Woods, quien sufrió múltiples fracturas en su pierna derecha en el accidente.

Scottie Scheffler durante una práctica previa al Campeonato de la PGA. Andrew Redington GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Uno de sus grandes rivales será su compatriota Scottie Scheffler, número uno del ranking de la PGA y gran sensación de la temporada desde su triunfo en Augusta.

Scheffler, de 25 años, aspira a ser el primer jugador en conquistar consecutivamente el Masters y el Campeonato de la PGA el mismo año desde que Jack Nicklaus lo hiciera en 1975.

"Es agradable estar en una buena racha", reconoció. "Estoy tratando de vivir el momento. Los objetivos, las expectativas, nada de eso cambia para mí".

Scheffler es "el número uno del mundo, ganó en Augusta, le acompaña la confianza y ciertamente ese algo extra ... Yo lo tuve", recuerda el ex número uno mundial Brooks Koepka, doble ganador del Campeonato de la PGA de 2018 y 2019.

Rahm al acecho

Entre los candidatos a irrumpir en el objetivo de Scheffler se encuentra Jon Rahm, segundo del ranking mundial.

El español viene de estrenar su palmarés del año dos semanas atrás en el Abierto de México, su primera victoria desde que estrenó la vitrina de 'Majors' en el Abierto de Estados Unidos de 2021.

Jon Rahm of Spain firma autógrafos a aficionados en la previa del Campeonato de la PGA en Tulsa, Oklahoma. Richard HEATHCOTE GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"No sé si necesitaba más confianza, pero una victoria es una victoria, obviamente", señaló Rahm, de 27 años. "No había tenido mi mejor año hasta ahora. Tuve un par de finales realmente buenos, pero desde Torrey (Abierto de Estados Unidos) no era realmente relevante en la tabla de posiciones, así que fue agradable estar ahí arriba y conseguir la victoria".

Otros aspirantes al título esta semana son el estadounidense Collin Morikawa (tercero del ranking), ganador en 2020, el australiano Cameron Smith (4) y el norirlandés Rory McIlroy (7), quienes terminaron en tercer y segundo lugar en el Masters.

También al borde de una hazaña, Jordan Spieth (8) llega en buena forma tras ganar el RBC Heritage hace un mes y terminar segundo en el Byron Nelson el domingo.

Ganador de tres 'Majors', un triunfo en Tulsa convertirá a Spieth en el sexto golfista en ganar al menos una edición de cada Grand Slam, después de Woods, Nicklaus, Gary Player, Ben Hogan y Gene Sarazen.

