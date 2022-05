Paula Badosa sufre para avanzar a tercera ronda de Roland Garros

París (AFP) – La española Paula Badosa (N.4) se clasificó para la tercera ronda de Roland Garros tras superar este jueves a la eslovena Kaja Juvan (N.68) en tres sets, por 7-5, 3-6 y 6-2 en un partido de 2h17 de duración.

Anuncios Lee mas

El encuentro frente a la joven eslovena de 21 años no fue un paseo como lo fue para Badosa su debut en esta edición de Roland Garros frente a la francesa Fiona Ferro y tuvo que emplearse a fondo sobre todo a partir del segundo set para sellar la clasificación.

"Este tipo de partidos te da mucha confianza, ves que vuelves a ser competitivo y que luchas hasta la final por cada punto, algo que es muy importante para mí", destacó en conferencia de prensa la española, que llegó a parís con dudas por falta de resultados en los últimos torneos.

"Me ha vuelto a salir en la cancha esa vena competitiva que había perdido en las últimas semanas", se felicitó.

"Lo bueno de hoy es que he vivido de todo en la pista, momentos buenos, momentos malos, y todo eso me ayuda de cara al próximo partido, que volverá a ser una montaña rusa como todos, pero con la confianza de haberlo superado", añadió.

La española (24 años) comenzó jugando muy bien y tras romper dos veces el servicio de la eslovena se colocó 5-2 en el marcador, pero a partir de ese momento, Juvan subió su nivel de tenis y logró empatar el set 5-5, aunque reaccionó a tiempo Badosa para apuntarse la primera manga (7-5).

Sin embargo, el final de ese primer set ya era una señal de aviso para la N.4 del mundo, que vio cómo su rival se mostraba mucho más agresiva con su juego, efectiva con su servicio y muy resolutiva en la red, lo que le permitió forzar el tercer set tras un único 'break' en el sexto juego.

En el descanso, la eslovena requirió la atención de una fisioterapeuta por problemas en el hombro derecho, pero luego en la pista no daba muestras de tener problemas físicos, sino todo lo contrario, siguió pegando fuerte a la bola y quebró de entrada el servicio de Badosa, que lo recuperó no sin sufrimiento para colocarse 1-1.

Primera Top 10 en 3ª ronda

Sí fue a partir de entonces cuando la jugadora eslovena comenzó a dar evidentes muestras de cansancio, lo que le llevó a fallar muchos más golpes y a tener muchos más problemas para conservar su servicio, que volvió a perder en el 4º juego.

Consciente de las dificultades de su rival, Badosa no se precipitó, fue moviéndola de lado a lado de la pista hasta provocar el error y recuperó la efectividad con su servicio para colocarse con 4-1, a dos juegos de los octavos de final.

Y la española, cuartofinalista en París hace un año, no desaprovechó la ocasión, citándose en tercera ronda con la rusa Veronika Kudermetova (N.29), con la que ya se ha enfrentado en cinco ocasiones: en las tres primeras el triunfo fue para la rusa, pero en las dos últimas, además este mismo año, se impuso Badosa (Indian Wells y Madrid).

La española se ha convertido, además, en la primera jugadora del Top 10 en alcanzar la tercera ronda de Roland Garros, a falta de lo que hagan en esta jornada la polaca Iga Swaitek (N.1), la bielorrusa Aryna Sabalenka (N.7) y la estadounidense Danielle Collins (N.9).

Por el camino se han quedado ya la checa Barbora Krejcikova (N.2 y campeona en París en 2021), la griega Maria Sakkari (N.3 y semifinalista en la pasada edición), la estonia Anett Kontaveit (N.5), la tunecina Ons Jabeur (N.6 y segunda mejor jugadora en la temporada de tierra), la checa Karolina Pliskova (n.8) y la española Garbiñe Muguruza (N.10 y vencedora en Roland Garros en la edición de 2016).

"No lo estoy viendo como algo que me beneficia porque están perdiendo, sino como un aviso: atención que puede pasar cualquier cosa porque el nivel es muy alto. Hay sorpresas pero no lo son para mí porque estoy dentro del circuito y sorpresas siempre las hay", dijo Badosa.

© 2022 AFP