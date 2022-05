Murió Andy Fletcher, miembro fundador del grupo de rock británico Depeche Mode

Londres (AFP) – Andy Fletcher, miembro fundador del grupo de rock alternativo británico Depeche Mode, murió a la edad de 60 años, anunció el jueves el grupo.

"Estamos conmocionados y llenos de inmensa tristeza a causa de la muerte prematura de nuestro querido amigo, miembro de la familia y miembro del grupo", indicó el grupo formado en 1980 en Basildon, a unos 40 km al este de Londres.

Nacido el 9 de julio 1960 en Nottingham, Andy Fletcher, apodado "Fletch", era uno de los tecladistas del grupo, conocido por sus éxitos como "Just Can't Get Enough".

"Fletch tenía un verdadero corazón de oro y estaba ahí siempre cuando uno necesitaba apoyo, una conversación animada, un buen chiste o una cerveza fresca", dijo el grupo.

Depeche Mode vendió más de 100 millones de discos en el mundo.

Al comienzo, el grupo incluía al tecladista y autor-compositor Vince Clarke, el tecladista, cantante y autor compositor Martin Gore, el tecladista Andy Fletcher y el cantante y compositor Dave Gahan.

Vince Clarke salió del grupo al fin del año 1981 y fue reemplazado dos años más tarde por Alan Wilder.

