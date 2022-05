Disidente cubana tratará asistir a Cumbre de las Américas pese a negativa policial

La Habana (AFP) – La opositora Saily González aseguró este sábado que intentará participar en la Cumbre de las Américas, en Estados Unidos, a donde fue invitada, a pesar de las advertencias policiales de que le impedirán viajar.

"La Seguridad del Estado, arbitrariamente, me han dicho que no me van a permitir llegar al aeropuerto, porque esto les parece una burla de los americanos al país", dijo González a la AFP vía teléfónica.

Explicó que ella no está "regulada", apelativo que usan las autoridades para negar el pasaporte a cubanos que, por diferentes razones, no se les permite viajar o necesitan una autorización para hacerlo.

"Yo no estoy regulada, yo obtuve mi nuevo pasaporte precisamente el pasado martes porque estaba vencido", añadió.

Señaló que no acataría la advertencia e intentaría viajar: "realmente si, aunque no me lo permitan, pero igual, es una arbitrariedad y entonces se debe desobedecer".

En las redes sociales explicó que para justificar la prohibición, las autoridades "cuentan con un proceso penal que me abrieron arbitrariamente por convocar a la Marcha Cívica por el Cambio del 15N (15 de noviembre ) y que insisten en usar a conveniencia".

En su perfil de Twitter González publicó la invitación de la Secretaría de la Cumbre de las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA) a participar en el Foro de la Sociedad Civil de la IX Cumbre, que se realizará en Los Angeles, California, del 6 al 10 de junio.

El 18 de mayo el diario oficial Granma informó que "el gobierno de los Estados Unidos negó la visa a 23 cubanos que participarían en la Cumbre de los Pueblos por la Democracia".

Sin embargo, dos días después, la embajada de Estados Unidos en La Habana informó en su cuenta Twitter que esas acusaciones "son falsas" y que esas personas debían solicitar las visas en otros consulados estadounidenses fuera de Cuba, pues el de La Habana solo atiende de momento casos de reunificación familiar, es decir visas de migrantes.

Sin embargo, González dijo que recibió su visa en la embajada en Cuba.

Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitadas por Estados Unidos a la Cumbre de las Américas al alegarse que violan los preceptos democráticos básicos, lo que concitó rechazo de numerosas naciones latinoamericanas, algunas declinando su asistencia en caso de exclusión o poniendo en duda su participación.

