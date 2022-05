Enrique y Meghan asistirán al servicio del jubileo de la reina, según su biógrafo

Londres (AFP) – El duque y la duquesa de Sussex asistirán a un servicio religioso en la catedral como parte de las celebraciones por el año del jubileo de la reina Isabel II, dijo el viernes su biógrafo.

El príncipe Enrique y su esposa Meghan dejaron sus funciones reales y se trasladaron a California a principios de 2021. Desde entonces sólo han visitado juntos el Reino Unido en una ocasión.

"Definitivamente veremos a Enrique y a Megan en el servicio de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo", afirmó Omid Scobie -coautor de una biografía favorable de la pareja- a los periodistas en Londres.

El servicio del 3 de junio será "realmente el primer momento oficial" en el que la pareja se una a las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina, indicó.

"Eso es realmente lo que han estado planeando desde siempre", destacó Scobie, calificando los eventos del jubileo como un "vistazo" al futuro de la familia real.

Los periódicos británicos habían informado que era probable que la pareja asistiera al servicio, pero el comentario de Scobie será visto como una confirmación dados sus estrechos vínculos con los jóvenes esposos.

La decisión de Enrique y Meghan de trasladarse a Estados Unidos en busca de privacidad e independencia financiera causó conmoción en la familia real.

Pero se vio agravada por las críticas públicas de la pareja, incluso en una entrevista televisiva en la que acusaron de racismo a un alto miembro de la realeza no identificado.

El Palacio real se está preparando para más revelaciones de Enrique en su próxima autobiografía.

Scobie detalló que el duque y la duquesa de Sussex "no saldrán" al balcón del Palacio de Buckingham junto a miembros prominentes de la realeza el 2 de junio para ver el Trooping of the Colour y un desfile aéreo.

Pero afirmó que podrían hacer una "aparición sorpresa" el 5 de junio, cuando la reina podría salir al balcón nuevamente junto a miembros de la familia.

