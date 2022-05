Hindley arrebata la 'maglia rosa' a Carapaz en la penúltima etapa del Giro

Passo di Fedaia (Italia) (AFP) – El australiano Jai Hindley (Bora) arrebató el liderato de la clasificación general del Giro de Italia al ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), este sábado en la 20ª y penúltima etapa, que ganó el italiano Alessandro Covi (UAE) en Passo di Fedaia.

Carapaz, vigente campeón olímpico y que ya ganó el Giro en 2019, había empezado el día con la 'maglia rosa' y con tres segundos de ventaja sobre Hindley, pero perdió casi un minuto y medio respecto al australiano en los tres últimos kilómetros de esta gran etapa en los Dolomitas.

Hindley llegará por lo tanto con todo a favor a la salida el domingo de la 21ª y última etapa, una contrarreloj en Verona. Comenzará en la misma con 1 minuto y 25 segundos sobre Carapaz, que era líder de la general desde la decimocuarta etapa.

Giro de Italia 2022 Valentin RAKOVSKY AFP

En su victoria de la etapa del sábado, Covi superó en 32 segundos al segundo, el esloveno Domen Novak, y en 37 segundos al tercero, el italiano Giulio Ciccone.

Covi, que atacó para irse del grupo de escapados en el Pordoi, a 53 kilómetros de la meta, abordó la ascensión final del Fedaia (14 km al 7,6% de desnivel medio) con más de dos minutos sobre un grupo de perseguidores y con seis minutos respecto al pelotón de los favoritos.

Los candidatos al podio estuvieron juntos en el San Pellegrino y luego en el Pordoi, los dos primeros grandes puertos del día. Esperaron hasta las pendientes del Fedaia para jugar sus bazas.

Hindley arrancó a 3,5 kilómetros y asestó su zarpazo a 2.800 metros de la meta. Carapaz tuvo entonces problemas en esas rampas finales, fue adelantado por el español Mikel Landa, y entró a 1 minuto y 28 segundos del australiano.

Giro de Italia: Los 10 últimos ganadores Paul DEFOSSEUX AFP

La deuda pendiente de 2020

A sus 26 años, Hindley, segundo del Giro en 2020, está muy cerca de proclamarse campeón en la ronda italiana, algo que se le escapó en 2020. Se vistió entonces también con la 'maglia rosa' en la penúltima etapa y luego la perdió en la contrarreloj final en Milán, pero entonces abordó esta crono decisiva igualado a tiempo con el futuro campeón, el británico Tao Geoghegan Hart.

Mikel Landa, tercero de la general, comenzará la crono a un minuto y 51 segundos de Hindley y a 26 segundos de Carapaz.

El italiano Alessandro Covi (UAE) celebra al curzar la meta de la penúltima etapa del Giro de Italia, el 28 de mayo de 2022 en Passo di Fedaia Roberto Bettini AFP

"Sufrí todo el día, no me sentía bien. Al final no pude responder al ataque de Hindley", explicó el corredor vasco. "Vi que Carapaz iba con problemas y me centré en él", señaló, considerando que "las diferencias son importantes antes de la contrarreloj".

Covi, joven piamontés de 23 años, se impuso por primera vez en el Giro. El año pasado fue segundo en la etapa de Montalcino, en las 'strade bianche' de la Toscana, y tercero en Monte Zoncolan.

"No soy un escalador puro, por eso tenía que tomar ventaja antes de la última ascensión", explicó Covi. "En los últimos kilómetros me dolían las piernas, estaba cerca de tener calambres", apuntó.

El domingo, la contrarreloj final será de 17,4 kilómetros y usará el circuito de Torricelle en Verona, que ya se usó en el Mundial de 1999 y en el de 2004.

El Giro de 2019 que ganó Carapaz se cerró con una contrarreloj idéntica, con meta en la célebre Arena de Verona, donde el italiano Francesco Moser superó también al francés Laurent Fignon en una edición memorable, en 1984.

