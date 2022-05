Roland Garros ya tiene lo que quería: un Nadal-Djokovic en cuartos de final

París (AFP) – Era la cita que todos los aficionados al tenis esperaban desde que se realizó el sorteo de Roland Garros: Rafael Nadal y Novak Djokovic se encontrarán por 59ª ocasión en sus carreras, con el premio de una plaza para semifinales para el ganador de este nuevo episodio de una rivalidad histórica.

El balance es favorable al serbio (30-28), aunque en París domina claramente el español (7-2), No obstante, el serbio derrotó al español en las semifinales del año pasado, una edición que acabaría ganando luego ante Stefanos Tsitsipas (la otra fue en 2015).

Nadal admitió que "junto a la de 2015, sea la ocasión en la que él sea más favorito por la evolución que llevamos uno y otro en los últimos meses", en los que el español apenas jugó tras sufrir una fisura en las costillas en Indian Wells y después el problema en el pie en Roma hace poco más de dos semanas.

Debido a esta lesión "crónica e incurable" (tal como definió Nadal al síndrome de Müller-Weiss que sufre en su pie izquierdo desde el comienzo de su carrera y que le provoca episodios de mucho dolor) y a sus casi 36 años (que cumplirá el viernes), el español ve cada vez más cerca el final de su carrera.

No obstante, sorprendió en la conferencia de prensa cuando reconoció que "podría ser mi último partido en Roland Garros" y tampoco hay que descartar que Nadal haya comenzado ya a jugar ese partido, metiendo presión a la organización para que programe el partido de día, cuando las condiciones de la pista son más favorables para el trece veces ganador en París.

El serbio Novak Djokovic reacciona después de ganar a Diego Schwartzman durante su partido individual masculino en el octavo día del torneo de tenis Roland-Garros Open, en la cancha Suzanne-Lenglen, en París el 29 de mayo de 2022 JULIEN DE ROSA AFP

"Prefiero jugar de día. Yo conozco Roland Garros de día, así lo he jugado toda mi carrera y siendo consciente de que, ojalá no sea así, si todo va mal pueda ser mi último partido aquí, con lo cual me gustaría jugarlo de día", insistió.

Por la vía rápida ante Schwartzman

Si Djokovic logró la clasificación por la vía rápida, derrotando al argentino Diego Schwartzman (N.16) por 6-1, 6-3 y 6-3 en apenas dos horas y cuarto de encuentro, pero a Nadal le costó mucho más ante el canadiense Felix-Auger Aliassime (N.9), por 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3, en casi cuatro horas y media de un duelo generacional entre la joven promesa canadiense (21 años) y el mejor tenista de la historia en tierra.

"No comencé bien el partido. En el primer set no logré convertir todas las oportunidades que me creé. En el tercer set jugué mejor, pero el inicio del cuarto ha sido difícil. Él tiene un gran servicio (194 km/h de media con el primer saque) y yo no lograba devolverlo", declaró el español tras el partido.

"Pero al final del partido sabía que tenía que hacer algo diferente siendo más agresivo y subiendo más a la red. Eso marcó la diferencia", añadió Nadal, que sumó su 109ª victoria en 112 partidos disputados en París.

Los problemas que tuvo Nadal para superar a Auger-Aliassime contrastan con la facilidad como Djokovic derrotó a Schwartzman, uno de los tenistas más correosos del circuito y de los rivales más duros en tierra.

Se ve el público en el torneo de tenis Roland-Garros Open, en el Court Philippe-Chatrier de París, el 29 de mayo de 2022 JULIEN DE ROSA AFP

Preciso en el saque (73% de puntos ganados con el primer servicio), demoledor al resto (más de la mitad de los puntos ganados), Djokovic jugó un partido muy sólido ante Schwartzman, al que solo le concedió siete juegos en dos horas y cuarto en un partido en el que al 'Peque' le acabaron condenando los 45 errores no forzados que cometió.

"Él fue de menor a mayor, encontrando cada vez más su tenis, cometiendo pocos errores y cada vez que tuvo la oportunidad para dominar estuvo muy fino (...) Jugó muy bien cuando le di chances en el 'score' y yo no estaba con la chispa para salir de esos momentos", admitió el argentino.

Zverev elimina a Zapata

Djokovic, por su parte, se mostró muy satisfecho, no solo con su partido, sino con su torneo, después de no haber cedido un set en sus cuatro primeros partidos: "Estoy contento de la manera cómo me estoy encontrando, de cómo estoy golpeando a la pelota, concentrado en lo que tengo que hacer".

El otro duelo de cuartos está aún por definir: el alemán Alexander Zverev (N.3) superó en tres reñidos sets al español Bernabé Zapata, el único de los octavofinalistas que procedía de la fase previa y que no está entre el Top 100.

En el cuadro femenino también se definieron los primeros duelos de cuartos de final: el primero enfrentará a la joven canadiense Leylah Fernandez (N.18), finalista en el último US Open, y a la italiana Martina Trevisan (N.59), que jugará unos cuartos por segunda vez en su carrera (la primera fue en 2020).

El otro partido enfrentará a dos norteamericanas: la veterana Sloane Stephens, finalista en Roland Garros en 2018 y ganadora de Wimbledon en 2017) y la joven Coco Gauff (N.23), ya cuartofinalista en París el año pasado cuando tenía ¡17 años!

