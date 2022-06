El dominicano Al Horford se cobra su larga espera con una exhibición en las Finales

San Francisco (AFP) – Tras 14 temporadas y 141 partidos de playoffs, récord para cualquier jugador que no haya pisado las Finales de la NBA, el dominicano Al Horford se estrenó el jueves en el máximo escenario comandando a los Celtics a una asombrosa primera victoria ante los Warriors.

El pívot fue el máximo anotador de Boston con 26 puntos, 11 de ellos en una épica remontada en el último cuarto con la que batieron 120-108 a los Golden State Warriors y se adelantaron 1-0 en las Finales.

Horford, que anotó 9 de sus 12 lanzamientos de campo, logró un total de seis triples, récord para un jugador debutante en las Finales, y agregó a su cuenta 6 rebotes y 3 asistencias.

"He estado esperando por este momento", reconoció Horford. "Dios me ha puesto en esta posición, y es algo que acepto y me entusiasma. Estoy emocionado de poder compartir este escenario con este grupo de chicos".

"Simplemente estoy agradecido por esta oportunidad", declaró Horford acompañado de su hijo en la sala de prensa del Chase Center de los Warriors.

Entre otras marcas, el dominicano es el segundo jugador más veterano en sumar más de 25 puntos en su estreno en las Finales, solo superado por Chris Paul, que logró 32 tantos en 2021 con los Phoenix Suns con 36 años.

Horford, cinco veces All-Star, ha vivido unas últimas semanas de fuertes emociones que se desbordaron el domingo al término de la dramática victoria en la eliminatoria ante los Miami Heat.

La tan esperada alegría por el boleto a las Finales se mezclaba con el impacto del fallecimiento solo días antes de su abuelo materno.

Al sonar la última bocina, el dominicano se desplomó de rodillas en la pista del FTX Arena de Miami mientras sus compañeros corrían a abrazarlo.

"Estamos aquí en Miami, muy cerca de la República Dominicana. Sé que mi familia está feliz. Todo el mundo está mirando. El país estaba mirando", dijo Horford el domingo. "Estaban listos para esto, y lo estamos disfrutando".

Renacimiento en Boston

Horford ha sido una presencia constante en los playoffs de la NBA, con solo dos ausencias desde que fue elegido con el número tres del Draft de 2007 por los Atlanta Hawks.

En sus nueve campañas en Atlanta llegó a unas finales de la Conferencia Este, cayendo ante los Cleveland Cavaliers de LeBron James en 2015.

En una primera etapa con los Celtics, se quedó dos veces más (2017 y 2018) en la antesala de las Finales por culpa de los Cavaliers de LeBron.

Un año después, Horford firmó un lucrativo contrato de 109 millones de dólares por cuatro años con los Philadelphia 76ers, que esperaban que su unión con otro potente pívot, Joel Embiid, les impulsara a la pelea por el título.

El experimento apenas duró una campaña, finiquitado por la derrota en la primera ronda de playoffs ante sus antiguos compañeros de los Celtics.

En 2020, los Sixers enviaron a Horford a los modestos Oklahoma City Thunder para deshacerse de su pesado contrato. El dominicano solo jugó 28 partidos para unos Thunder en reconstrucción, que pensaban más en posicionarse para el siguiente Draft que en lograr victorias.

Cuando su carrera ya parecía en claro descenso, Brad Stevens, su ex entrenador en Boston convertido ahora en mánager general, lo reclutó por sorpresa de vuelta a los Celtics.

Stevens confiaba en que su liderazgo sería un apoyo importante para el técnico novato Ime Udoka y en que su defensa y talento para el juego colectivo se acoplaría a la perfección a las jóvenes figuras Jayson Tatum y Jaylen Brown.

Tras un mediocre inicio de temporada, los Celtics despegaron hasta concluir en la segunda plaza en la fase regular y despedir en playoffs a los Nets de Kevin Durant, los Bucks de Giannis Antetokounmpo y los Heat de Jimmy Butler.

"Nadie se lo merece más que él", le reconoció Jaylen Brown tras el pase a las Finales. "Estoy orgulloso de poder compartir este momento con un veterano, un mentor, un hermano, un tipo como Al Horford".

