Ansu Fati, el renacido de la Roja

El delatero Ansu Fati (c) entrena con España el 1 de junio de 2022 en el estadio Benito Villamarín de Sevilla

Madrid (AFP) – Lastrado por las lesiones, el prodigio del FC Barcelona Ansu Fati ha vuelto a la selección por primera vez desde octubre de 2020 esperando volver a crecer con la Roja mirando al Mundial de Catar-2022.

Anuncios Lee mas

El 6 de septiembre de 2020, se convirtió con 17 años y 311 días en el goleador más joven de la historia de la Roja al marcar contra Ucrania (4-0). Dos meses más tarde se fracturó el menisco de la rodilla izquierda.

Tras veinte meses de ausencia, cuatro operaciones y otras dos lesiones en el bíceps femoral del muslo izquierdo, Ansu Fati está por fin de vuelta.

Luis Enrique lo ha convocado para los cuatro partidos de España en junio, pero el seleccionador español dejó claro que gestionará sus minutos con el fin de que recupere su mejor nivel con miras al Mundial de Catar-2022.

Desde principios de mayo, Fati disputó las últimas cinco jornadas de Liga con el Barcelona, así como el encuentro amistoso jugado por los azulgranas en Australia.

Durante el esprint final de la temporada, Xavi fue haciendo jugar por a poco a su joven promesa: el mayor tiempo de juego del delantero fue de 33 minutos en el último partido del campeonato español contra el Villarreal el 22 de mayo (2-0).

'Olvidarse de su lesión'

Pero estas seis pequeñas apariciones han bastado para reactivar la pasión del Barça y de la Roja por este joven prodigio, y le bastaron a Fati para marcar dos goles (frente al Betis en la Liga y en Australia).

Durante el entrenamiento del martes, según la prensa, Luis Enrique le dedicó una sesión particular a Fati, para que se ejercitara en la definición, uno de los principales defectos de España en estos últimos partidos.

"Ansu está bien. Estamos para ayudarlo, para gestionar que vaya teniendo minutos, le vendría bien jugar, pero estos son partidos oficiales y necesitamos que los jugadores estén al 100%", dijo Luis Enrique antes del partido contra Portugal del jueves (1-1), en el que Fati se quedó en el banquillo.

"Hay que olvidarse de su lesión, Ansu está recuperado, no hay que inventarse una patología sobre él. Es un jugador plenamente recuperado que lleva jugando el último mes y medio en el Barça. En función de lo que vea en los entrenamientos, veremos si está para competir", dijo el seleccionador español el miércoles en rueda de prensa.

'Pensé que no volvía a jugar más'

En una entrevista con Canal+, Ansu Fati relató su "difícil" año y medio último: "Ha sido difícil porque las lesiones para un jugador son lo peor", dijo.

"Hay situaciones mucho peores: tener un padre enfermo o tener mala salud. Esto se puede curar y por mala suerte ya lo viví con 13 años. Me partí la tibia y el peroné, era pequeño y pensé que no volvía a jugar más", relató.

"Piensas que ya se ha acabado, todo se va. Tuve otra lesión en la tibia y al final de todo se aprende. Tener paciencia es lo fundamental", afirmó el atacante azulgrana.

"Al final, la vida va de superación, de ir superando las cosas que te van pasando. Por mala suerte, a mí me ha tocado desde muy pequeño, pero gracias a esto he crecido y he madurado mucho. Lo voy superando todo", dijo Fati en un vídeo difundido el miércoles por la Federación Española de Fútbol.

"He cambiado muchas cosas para estar en las mejores condiciones posibles y lo estoy notando bastante", añadió el joven prodigio, que tal vez vuelva a tener minutos con la Roja el domingo contra la República Checa.

© 2022 AFP