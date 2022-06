Demandan a Mariah Carey por 20 millones de dólares por su gran éxito navideño

La cantante estadounidense Mariah Carey, en una foto del 17 de diciembre de 2019, durante la celebración del 25 aniversario del lanzamiento del tema "All I Want For Christmas Is You" en Nueva York Dia Dipasupil AFP/Archivos

1 min

Nueva York (AFP) – La cantante Mariah Carey fue demandada en Estados Unidos por supuesta infracción a los derechos de autor con su éxito mundial de 1994 "All I Want for Christmas Is You", según documentos judiciales.