Un desfile festivo cierra las celebraciones por el jubileo de Isabel II bajo amenaza de lluvia

Londres (AFP) – La carroza de oro de la reina, marionetas gigantes, músicos y bailarines desfilarán el domingo en Londres escenificando la riqueza y transformación de la cultura británica en el cierre de los festejos por el "jubileo de platino" de Isabel II, amenazado por la lluvia.

Las celebraciones por los 70 años que la reina ha pasado en el trono británico comenzaron el jueves con una gran marcha militar hasta el Palacio de Buckingham y allí terminarán también al cabo de cuatro días feriados y repletos de festejos.

Isabel II, de 96 años y con crecientes problemas de movilidad, apareció el primer día para el placer de sus admiradores, pero estuvo ausente viernes y sábado tras sentir "un cierto malestar".

La salud de la monarca preocupa desde que en octubre los médicos le ordenaros guardar reposo y tuvo que pasar una noche hospitalizada para someterse a pruebas médicas.

Desde entonces, ha sido remplazada en actos cada vez más relevantes por su hijo y heredero, el príncipe Carlos de 73 años, en un progresivo traspaso de funciones monárquicas por una soberana determinada a no abdicar.

Pero la transición despierta dudas, por la popularidad de Carlos, muy inferior a la de su madre, y las crisis y críticas que sufre la monarquía, desde el distanciamiento del príncipe Enrique y su esposa Meghan hasta los ataques por el pasado colonial y esclavista del imperio británico.

En un sombrío contexto social, con una inflación disparada que impone estrecheces a muchos británicos, la división causada por el Brexit y los 180.000 muertos causados por la pandemia, los festejos del jubileo aparecen como una válvula de escape para la población y una oportunidad para la familia real de volver a seducirla.

Ed Sheeran bajará el telón

Por la tarde, la caballería real conducirá la carroza de oro de la reina, tirada por ocho caballos y utilizada desde el siglo XVII para llevar al monarca británico en sus actos de coronación y jubileo, hasta el Palacio de Buckingham.

Dividido en cuatro partes, el desfile, en que participarán unas 10.000 personas, está concebido como una representación musical y teatral de la transformación de la sociedad británica desde la llegada de la reina al trono con solo 25 años en 1952.

Los duques Catalina (izq.) y Guillermo de Cambridge (2º drcha.), y sus hijos Carlota y Jorge cantan el himno nacional británico en el concierto para conmemorar el Jubileo de Platino de Isabel II el 4 de junio de 2022 en el Palacio de Buckingham Chris Jackson Pool/AFP

Lo abrirán representantes de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire británicos acompañados por personal militar de otros países de la Commonwealth, desde Canadá a Nueva Zelanda pasando por Australia, Pakistán, Jamaica o Sri Lanka.

Seguirán representaciones de la cultura popular de los últimos 70 años, actuaciones de teatro de calle y bailarines que, desde la tradición india de las películas musicales de Bollywood hasta los carnavales del Caribe británico, mostrarán la diversidad del país y sus excolonias.

El homenaje terminará frente a Buckingham donde se entonará el himno nacional, "God Save the Queen" (Dios guarde a la reina) y la superestrella del pop Ed Sheeran, de 31 años, autor de éxitos como "Shape of You" cantará su canción "Perfect" en honor a la monarca más longeva que haya tenido el país.

Pero antes, y si las fuertes lluvias anunciadas para el domingo lo permiten, hasta 10 millones de personas deben participar en miles picnics y comidas de barrio previstas en todo el Reino Unido.

Muchos prepararán el postre elegido por concurso, entre las propuestas de más de 5.000 cocineros aficionados, para conmemorar este "jubileo de platino".

Se trata de un "trifle" que superpone en un gran recipiente de cristal capas de bizcocho de limón, mermelada de cítricos, crema pastelera, galletas, naranja confitada y trozos de chocolate blanco, creado por Jemma Melvin, redactora publicitaria de 31 años originaria del noroeste de Inglaterra.

En Windsor, localidad a unos 40 km al oeste de Inglaterra en cuyo castillo reside la reina, se intentará batir el récord del mayor picnic del mundo. Si la meteorología británica no se opone.

