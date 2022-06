Kontaveit rompe con su entrenador tras alcanzar el número 2 mundial

París (AFP) – La tenista estonia Anett Kontaveit, nueva número 2 mundial en la clasificación de la WTA de este lunes, decidió romper su relación laboral con el entrenador ruso Dmitri Tursunov.

"Me gustaría anunciar que Anett Kontaveit y yo no continuaremos nuestra colaboración. Quiero dar las gracias a Anett por la oportunidad que me ha dado, felicitarle por haber alcanzado su mejor clasificación y desearle lo mejor para el futuro", escribió Tursunov en Twitter.

Kontaveit (26 años) empezó a estar entrenada por Tursunov en agosto de 2021 en Cincinnati.

A sus órdenes ganó cuatro torneos en la parte final de la temporada de 2021: Cleveland, Ostrava, Moscú y Cluj.

En este 2022, Kontaveit fue campeona en San Petersburgo y subcampeona en Doha. En el reciente Roland Garros, sin embargo, fue eliminada en primera ronda.

La jugadora estonia no ha anunciado por ahora la identidad de su nuevo entrenador o nueva entrenadora.

