Periodista británico y experto brasileño desaparecen en Amazonía brasileña

Río de Janeiro (AFP) – Un periodista británico y un experto brasileño en temas indígenas desaparecieron en una región remota de la selva amazónica de Brasil tras recibir amenazas, informaron este lunes el diario británico The Guardian y grupos de defensa de los derechos indígenas, lo cual despertó temores por su seguridad.

El veterano corresponsal extranjero Dom Phillips desapareció mientras realizaba una investigación para un libro en el Valle Javari de la Amazonía junto al respetado experto en asuntos indígenas Bruno Pereira, señaló The Guardian, del que el periodista es colaborador.

Ambos habían viajado en barca al lago Jaburu, en el estado norteño de Amazonas, y se esperaba que regresaran a la ciudad de Atalaia do Norte alrededor de las 09H00 locales del domingo, indicaron asociaciones locales.

La Unión de Organizaciones Indígenas del Valle de Javari (UNIVAJA) y el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados y Recién Contactados (OPI) dijeron en un comunicado que los hombres habían "recibido amenazas mientras estaban sobre el terreno la semana en que desaparecieron".

Las agrupaciones no dieron más detalles, pero Pereira, un experto de la agencia gubernamental de asuntos indígenas de Brasil (FUNAI), con un profundo conocimiento de la región, ha recibido regularmente amenazas de madereros y mineros ilegales que intentan invadir las tierras de grupos indígenas aislados para su posterior explotación.

Fuentes de la FUNAI declararon a la AFP que estaban colaborando con las autoridades locales en la búsqueda. Y agregó que Pereira había obtenido una licencia temporal para dedicarse a "asuntos personales".

Phillips y Pereira tenían por objetivo entrevistar a pobladores indígenas alrededor de una base de monitoreo de la FUNAI y llegaron al lago Jaburu el viernes por la noche, precisaron UNIVAJA y OPI.

Comenzaron su viaje de regreso la madrugada del domingo, deteniéndose en la comunidad de Sao Gabriel, donde Pereira había programado una reunión con un líder local para discutir sobre las patrullas indígenas orientadas a combatir las "intensas invasiones" en sus tierras, según el comunicado.

Esa fue la última vez que se los vio. Como el líder de la comunidad no llegó, los dos hombres decidieron continuar hasta Atalaia do Norte, un viaje de unas dos horas, dijeron.

Viajaban en una barca nueva con 70 litros de gasolina, "suficiente para el viaje", y usaban equipos de comunicación satelital.

La Policía Federal (PF) aseguró a la AFP que está "acompañando y trabajando" en el caso.

El diario británico The Guardian emitió un comunicado en el que se mostró "muy preocupado" por Phillips, cuyo trabajo también ha aparecido en The New York Times, The Washington Post y otros medios de renombre.

"Condenamos todos los ataques y la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios. Tenemos la esperanza de que Dom y aquellos con los que viajaba estén a salvo y sean hallados pronto", indicó la nota.

© 2022 AFP