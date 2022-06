Primera ministra de Barbados cita a Bob Marley para pedir acción conjunta sobre migraciones

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, durante la sesión plenaria de la Cumbre de las Américas, en Los Angeles, el 10 de junio de 2022 Patrick T. FALLON AFP

2 min

Los Angeles (AFP) – "My friends. There's so much trouble in the World" ("Amigos, hay muchos problemas en el mundo"). Con una canción de Bob Marley, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, inició su discurso en la Cumbre de las Américas, clamando por una acción conjunta para la crisis migratoria.