El entrenador de Warriors compara la pasión por el juego de Curry con la de Federer

San Francisco (AFP) – A través de una anécdota sobre Roger Federer, el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, equiparó el domingo la mentalidad del tenista suizo para mantener su nivel de excelencia con la de la estrella de su equipo, Stephen Curry.

Anuncios Lee mas

"Nos encontramos con Federer hace unos años en China, cuando jugamos en Shanghai. Vino y habló en nuestro vestuario, y Draymond (Green) le preguntó: '¿Cómo has estado haciendo esto durante 20 años?", recordó Kerr el domingo.

"Y su respuesta fue sencilla, pero profunda: 'Me encanta mi ritual diario. Me levanto, hago el desayuno a mis hijos, los dejo en el colegio, voy a entrenar y tengo los métodos de entrenamiento adecuados para mantenerme en la mejor posición a mi edad. Me encanta competir. Todos los días pongo la cabeza en la almohada y pienso: Qué gran día", relató Kerr sobre la conversación con el ganador de 20 torneos de Grand Slam.

"Pienso mucho en Steph cuando recuerdo esa historia. Es muy, muy similar, una especie de entusiasmo por la vida y alegría por el proceso", explicó.

Kerr hizo este reconocimiento a Curry dos días después de que sellara una de sus mayores exhibiciones en un partido de las Finales de la NBA a sus 34 años.

El base, ganador de tres anillos de campeón de la Liga, firmó 43 puntos y 10 rebotes para liderar un triunfo crucial de los Warriors con el que empataron 2-2 la eliminatoria ante los Boston Celtics.

Rescatados de una derrota casi decisiva por el talento de Curry, los Warriors hospedarán el lunes el quinto partido de la serie en el Chase Center de San Francisco (California).

A cada exhibición de Curry, su técnico siempre resalta su infatigable capacidad de trabajo para mejorar no solo sus habilidades sino su condición física, que estuvo bajo sospecha a su llegada a la liga.

"Su rutina es como un metrónomo. Cada día, es exactamente lo mismo. Está en la sala de entrenamiento, en la sala de pesas y en la cancha. Es un mecanismo de relojería", describió Kerr. "Pero también hay una sensación de alegría y energía en ese trabajo".

"Creo que esa es una de las cosas que une a todos los grandes deportistas, los Roger Federer de este mundo, los Steph Curry. Hay una rutina que no solo es súper disciplinada, sino que realmente se disfruta cada día", señaló.

Curry, por su parte, explicó que su estado de forma se debe simplemente a su apetito por el trabajo duro.

"Me encanta trabajar", dijo a periodistas el domingo. "Intenta divertirte lo máximo posible. Los días que quieres levantarte y hacer el trabajo, los días que no, los días que estás cansado, todo ese tipo de cosas".

"Todo se basa en mi mentalidad desde que empecé y en tratar de mantenerla cada año durante todo el tiempo que pueda", afirmó.

© 2022 AFP