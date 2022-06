Mickelson espera volver a PGA pese a suspensión por unirse a circuito saudita

Brookline (Estados Unidos) (AFP) – El veterano golfista estadounidense Phil Mickelson dijo el lunes que espera volver a jugar eventos del circuito PGA en el futuro, a pesar de su reciente exclusión por unirse a la nueva competencia respaldada por Arabia Saudita, la serie LIV Golf.

Mickelson, de 51 años, ofreció el lunes una rueda de prensa previa a su participación esta semana en el Abierto de Estados Unidos en Brookline (Massachusetts), su primer torneo en territorio estadounidense en los últimos cuatro meses.

Mickelson y el resto de jugadores que se unieron a la lucrativa competencia rival están excluidos de los eventos del calendario de PGA pero tienen permiso para competir en el Abierto de Estados Unidos, torneo de Grand Slam organizado por la Asociación de Golf nacional.

En su comparecencia, el ganador de seis torneos 'Major' defendió que se ha ganado el derecho a su membresía vitalicia en PGA y que debería ser libre de competir en sus eventos.

"Estoy muy agradecido por los muchos recuerdos, oportunidades, experiencias, amistades y relaciones que me ha proporcionado PGA, y van a durar toda la vida, pero tengo la esperanza de tener la oportunidad de crear más", dijo Mickelson.

"He trabajado mucho para ganarme una membresía de por vida. He trabajado duro para corresponder a PGA y al juego a lo largo de mis más de 30 años de golf profesional, y me he ganado esa membresía vitalicia, así que creo que debería ser mi elección", recalcó. "Mi preferencia es poder elegir qué camino me gustaría, uno u otro o ambos".

El californiano, que el año pasado se convirtió en el ganador más veterano de un Grand Slam, es una de las figuras más importantes reclutadas por la serie LIV Golf, que ha creado una enorme división en la élite del golf ofreciendo las mayores bolsas de premios de la historia.

El circuito PGA ve la nueva competencia como un desafío y suspendió a 17 golfistas, incluido Mickelson, que se alistaron para el primer torneo de la nueva serie, celebrado la semana pasada cerca de Londres.

"Voy a jugar los eventos LIV. Voy a jugar el Abierto Británico, pero cualquier otra cosa sería pura especulación. No sé cómo se va a desarrollar todo esto", afirmó Mickelson sobre sus planes de futuro.

Críticas a la nueva serie

Los detractores del circuito LIV ven detrás del proyecto la intención de Arabia Saudita por "lavar" a través del deporte su reputación de las denuncias por violaciones de derechos humanos en el país.

Una organización de familiares de víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 demandó a Mickelson y otros compatriotas que reconsideren su participación en el circuito saudita, alegando que desde ese país se brindó apoyo financiero y logístico para los ataques.

Preguntado por el apoyo a esa demanda del comisionado de PGA, Jay Monahan, Mickelson recordó su lealtad durante años a su circuito pese a las discrepancias

"A lo largo de los años, PGA ha hecho muchas cosas con las que estoy de acuerdo, y muchas otras con las que no estoy de acuerdo, pero las he apoyado de todas formas", afirmó.

Mickelson provocó un gran revuelo en febrero tras la publicación de unas declaraciones en las que afirmaba que, a pesar del "horrible historial en derechos humanos" en Arabia Saudita, el proyecto del circuito podría ser una "oportunidad única" para lograr reformas en PGA.

