Al menos 15 muertos y 500.000 afectados por lluvias en Guatemala

Bomberos y residentes locales buscan sobrevivientes después de un deslizamiento de tierra en el pueblo de Los Pinos, Alta Verapaz, Guatemala, el 28 de mayo de 2022 In this handout picture released by Guatemala's Bomberos Municipales Departamentales a firefighter among other people search for survivors after a landslide in Los Pinos village Alta Verapaz, Guatemala on May 28, 2022.

- Guatemala's Bomberos Municipales Departamentales/AFP