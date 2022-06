La colección personal de Hubert de Givenchy, subastada en París por 114 millones de euros

Parte de la colección privada del fallecido diseñador francés Hubert de Givenchy, fotografiada en la casa de subastas Christie's de París el 8 de junio de 2022 The interiors of the Hotel d'Orrouer and the Manoir Du Jonchet, from which the collection comes, have been recreated (14 rooms), as well as the French formal gardens of the Manoir du Jonchet.

Stephane de Sakutin AFP