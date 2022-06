Ucrania es para algunos chechenos la ocasión de combatir a Rusia

Islam, voluntario del Batallón Jeque Mansur, habla con la AFP el 9 de junio de 2022 en Zaporiyia, Ucrania Genya Savilov AFP

Zaporiyia (Ucrania) (AFP) – El checheno Islam no es un combatiente como los demás. "Si los rusos me hacen prisionero, no me intercambiarán por nadie", dice este checheno de 33 años que combate cerca del frente con el ejército ucraniano.