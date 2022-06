'Canelo' Álvarez quiere completar trilogía con Golovkin con nocaut para despejar dudas

Los Angeles (AFP) – Menos de dos meses después de su sorprendente derrota ante Dmitry Bivol, el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez aseguró este jueves que regresará al ring "más peligroso" que nunca para su tercer enfrentamiento contra el kazajo Gennady Golovkin en septiembre.

El mexicano, de 31 años, y el kazajo, de 40, se verán las caras por tercera vez el 17 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada).

Su primer combate acabó con un polémico empate en 2017, con muchos expertos dando como ganador a Golovkin, y el segundo con un triunfo por decisión unánime de Álvarez, que ahora quiere zanjar cualquier duda de su superioridad por la vía del nocáut.

"Eso es lo que buscaré desde el primer asalto", avanzó 'Canelo' este jueves en una charla con periodistas en Los Ángeles (California) previa a la presentación oficial de la pelea.

El combate se celebrá esta vez en el peso supermedio (168 libras - 76,2kg), categoría de la que Álvarez es el primer campeón indiscutible.

El pasado 7 de mayo, en una de las grandes sorpresas de los últimos años, el mexicano encajó la segunda derrota de su carrera al caer por decisión unánime ante el ruso Dmitry Bivo, peleando en una categoría superior, el peso mediopesado (175 libras - 79,4kg).

Más motivado que nunca

Después de esta derrota "estoy más motivado que nunca. Soy un peleador mucho más peligroso", recalcó 'Canelo'. "Tengo muchas ganas de regresar más fuerte que nunca. Esto me hace un peleador más peligroso todavía".

El púgil de Guadalajara recalcó que era "importante" regresar pronto al ring tras el tropiezo ante Bivol.

"Mucha gente toma uno o dos años para volver tras una derrota", recordó. "Pero yo estoy en el boxeo porque quiero ser uno de los mejores de la historia".

Golovkin, por su parte, derrotó en abril al japonés Ryota Murata unificando los cinturones FIB -que ya poseía- y AMB -en manos de su adversario- de los pesos medios (160 libras - 72,6kg).

"Hubo malas decisiones pero es agua pasada", dijo Golovkin sobre los resultados de las dos primeras peleas.

"Para mí es solo otra pelea, solo otro oponente", aseguró. "Me siento 100% cómodo, aunque vayamos a pelear en su división de peso, no me importa".

© 2022 AFP