Papa lamenta la muerte del cardenal Hummes y elogia su defensa de la Amazonía

Ciudad del Vaticano (AFP) – El papa Francisco manifestó su dolor por la muerte del cardenal brasileño Cláudio Hummes y elogió su defensa de los pobres y de la Amazonía, en un telegrama divulgado este martes por el Vaticano.

En el mensaje, enviado a las autoridades religiosas de Brasil, el pontífice argentino expresó su "profundo dolor" por la muerte de "mi querido hermano", quien falleció el lunes en Sao Paulo a los 87 años tras una larga enfermedad.

"Mis oraciones son también de gratitud a Dios por los largos años de su delicado y cuidadoso servicio, siempre guiado por los valores evangélicos, a la santa madre Iglesia en varios cargos pastorales que le fueron encomendados en Brasil y en la Curia romana y por su compromiso en los últimos años con la Iglesia que camina en la Amazonía", escribió Francisco.

En el telegrama, el papa argentino confesó que lleva "siempre vivas en mi memoria las palabras que me dijo don Cláudio, el 13 de marzo de 2013, pidiéndome que no me olvidara de los pobres", cuando acababa de salir elegido pontífice.

Pocos días después de su elección fue propio el nuevo papa el que explicó en un encuentro con periodistas que su nombre evocaba a Francisco de Asís y que deseaba "una iglesia pobre para los pobres".

"Cuando los votos por mi persona llegaron a los dos tercios [los necesarios para consagrar pontífice] los cardenales aplaudieron y él [Hummes] me abrazó, me besó y me dijo: 'No te olvides de los pobres'", contó en esa ocasión Francisco.

Nacido en Salvador do Sul, un pequeño pueblo en el sur de Brasil, el cardenal Hummes fue ordenado sacerdote en 1958 y se convirtió en obispo en 1975.

Purpurado desde 2001, fue prefecto de la Congregación para el Clero en el Vaticano, con Benedicto XVI.

