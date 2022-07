Pene Pati, un Pavarotti oriundo de las islas Samoa

El tenor de las islas Samoa, en el océano Pacífico, en una imagen del 22 de junio de 2022 en Aix-en-Provence, Francia Nicolas TUCAT AFP

2 min

Aix-en-Provence (Francia) (AFP) – "No te avergüences si no sale bien, muchos cantantes del Pacífico no lo consiguen". Revelación lírica de estos últimos años, Pene Pati, un tenor oriundo de las islas Samoa, demostró a sus profesores que se equivocaron.