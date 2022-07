Polémica en Italia sobre las medidas de seguridad en la montaña tras el derrumbe de un glaciar

Unos carabineros, junto a un contenedor refrigerado que contiene los cuerpos de las víctimas de la avalancha en el glaciar de la Marmolada, en los Dolomitas italianos, el 6 de julio de 2022 Italy has blamed the collapse, which killed at least seven people, on climate change and fears more of the glacier could come crashing down have prevented access to much of the area where hikers, some roped together, are believed to be buried.

Tiziana Fabi AFP