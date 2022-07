Nacida en Rusia, la tenista kazaja Elena Rybakina busca un título en Wimbledon

Londres (AFP) – Elena Rybakina, tenista nacida en Moscú pero representante de Kazajistán, podría coronarse el sábado como campeona de Wimbledon en un momento potencialmente incómodo para los organizadores.

Los jugadores rusos fueron vetados de este año de Wimbledon, en represalia por la invasión rusa de Ucrania.

Sin embargo, algunos rusos han logrado competir presentándose como representantes de la vecina Kazajistán.

Rybakina, que el sábado se enfrentará a la tunecina Ons Jabeur en la final, optó por jugar bajo la bandera kazaja en 2018, cuando le costaba avanzar desde el puesto 175 del mundo.

Cuatro años después, esta jugadora de 23 años está a punto de conseguir su primer título de Grand Slam, y de ganar 2,4 millones de dólares.

Desde su llegada, la tímida, Rybakina, de 1,84 metros, no ha dejado de esquivar las preguntas sobre su nacionalidad.

"He jugado por Kazajistán desde hace mucho tiempo. Estoy muy contenta de representar a Kazajistán", declaró la número 23 del mundo tras derrotar a la excampeona Simona Halep en las semifinales.

"Ellos creyeron en mí, ya no hay más preguntas sobre cómo me siento. Tengo un largo trayecto como jugadora kazaja", agregó.

Rybakina evitó hablar de cuánto tiempo pasa en Moscú, afirmando que se entrena en Eslovaquia y Dubái cuando no está de gira.

"Para ser sincera, no vivo en ningún sitio", dijo.

Rybakina es la número uno kazaja por delante de Yulia Putintseva, 33ª del mundo y también nacida en Moscú.

Los tres mejores tenistas masculinos de Kazajistán también son rusos: Alexander Bublik, Mijail Kukushkin y Dmitri Popko.

Bublik llegó a la tercera ronda de Wimbledon este año, su mejor participación en el torneo.

Kukushkin, ahora de 34 años, fue uno de los primeros en cruzar la frontera, pasando a Kazajistán en 2008.

"En aquel momento estaba en torno al puesto número 150 del mundo y me costaba avanzar", explicó. "No estaba en buena forma en ese momento, pero sabía que podía jugar mejor, mucho mejor y que podía llegar a otro nivel", agregó.

3.500 millones de dólares

"Pero no tenía oportunidades para ello. Por desgracia, en Rusia nadie se interesaba por mí. Kazajistán me contactó y me proporcionó todo, condiciones de entrenamiento, preparadores", explica Kukushkin.

El presidente de la federación de tenis de Kazajistán, Bulat Utemuratov, facilita desde hace tiempo el paso de jugadores desde Rusia.

Según Forbes en 2019, el empresario Utemuratov tenía una fortuna personal cercana a los 3.500 millones de dólares.

A nivel de su equipo internacional, la jugadora kazaja más exitosa en la Copa Billie Jean King es Galina Voskoboeva, de Moscú.

La capitana del equipo es Yaroslava Shvedova, también oriunda de la capital rusa.

En la Copa Davis, por su parte, Kazajistán está clasificada entre los 10 mejores equipos, tras alcanzar los cuartos de final en 2011, 2013, 2014, 2015 y 2018.

Georgia también se benefició de un nuevo fichaje en Wimbledon, cuando Natela Dzalamidze se pasó a ese país desde Rusia para impulsar sus sueños de participar en los Juegos Olímpicos.

La jugadora, de 29 años, tiene padre georgiano y madre rusa. Ambos viven todavía en Moscú.

Sin embargo, ella insistió en que, como titular de dos pasaportes, el cambio de país ya estaba en sus planes de cara los Juegos Olímpicos de 2024 en París.

"Pensaba hacerlo a finales de año. No es que haya solicitado un nuevo pasaporte, tengo un pasaporte georgiano desde hace mucho tiempo", dijo Dzalamidze a la AFP.

"Pero los jugadores rusos están vetados y pensé ¿por qué tengo que perder una oportunidad de competir aquí? Ya tengo 29 años. ¿Cuántos años más voy a jugar al tenis?".

Clasificada en el puesto 45 de dobles por la WTA, Dzalamidze y su compañera serbia Aleksandra Krunic fueron derrotadas en la segunda ronda de Wimbledon.

