Pogacar refuerza su liderato al ganar en la cima de La Planche

La Planche des Belles Filles (France) (AFP) – El esloveno Tadej Pogacar (UAE), que el jueves se había colocado líder de la clasificación general, reforzó su maillot amarillo en el Tour de Francia al ganar este viernes la 7ª etapa, en la llegada de la Super Planche des Belles Filles, en el macizo de los Vosgos.

Pogacar, campeón de la ronda francesa en las dos anteriores ediciones, encadena una segunda victoria de etapa consecutiva en este Tour.

Este viernes superó en la meta por poco al danés Jonas Vingegaard, en la primera llegada en montaña de este año.

El corredor esloveno tuvo que esforzarse a fondo para adelantar a Vingegaard en los últimos metros de la subida.

Dos años después de haber decidido el título del Tour de 2020 a su favor en una memorable contrarreloj, Pogacar volvió a triunfar en esta estación de montaña del este de Francia, que el 31 de julio acogerá la conclusión del Tour de Francia femenino.

"Tenía esta etapa desde hace tiempo en la cabeza, en realidad desde que se presentó el recorrido. Me la había fijado como un gran objetivo", admitió Pogacar.

"Fue un día muy difícil, especialmente en la última ascensión. Jonas (Vingegaard) atacó muy fuerte, pero me dije que después del trabajo realizado por mis compañeros durante toda la jornada tenía que atacar hasta la línea de meta", apuntó.

"Vingegaard es un gran escalador, uno de los mejores del mundo y puede que el mejor del momento. Por supuesto, será un rival para mí, tiene también un equipo muy fuerte, pero yo me siento bien. El Tour está lejos de estar terminado, hemos visto hoy que muchos corredores están muy fuertes", sentenció.

Por su parte, Vingegaard dijo sentirse "contento" con el desarrollo de la etapa.

"Lo intenté en el final, pero Pogacar me superó a veinte metros de la línea y no pude responder. Estaba realmente cerca de la meta cuando me adelantó. Ha sido una llegada brutal. Espero ir mejor en las ascensiones más largas", valoró el ciclista danés.

Roglic, tercero

Por detrás de Pogacar y Vingegaard, que fueron los dos primeros del Tour de 2021, el tercer puesto de este viernes fue para el esloveno Primoz Roglic, a 12 segundos y por delante del alemán Lennard Kämna, que quedó por poco fuera del podio de la jornada.

"Voy día a día. He tenido algo de dolor en la parte baja de la espalda, pero no estoy aquí para llorar, sino para luchar. Intento continuar", apuntó Roglic, que en la general está algo descolgado, en el decimotercer puesto a dos minutos y 45 segundos.

El británico Geraint Thomas y el francés David Gaudu limitaron la pérdida de tiempo a menos de 20 segundos con relación a Pogacar.

En un día soleado y con un recorrido de 176,3 kilómetros, los supervivientes de una escapada iniciada desde lejos, a 125 kilómetros de la meta, abordaron la subida final con una ventaja limitada a menos de un minuto y medio, debido a la persecución conducida desde hacía tiempo por el equipo de Pogacar.

En la subida (7 km a un 8,7% de desnivel), Kämna distanció a su compatriota Simon Geschke a cinco kilómetros de la cima. Resistió durante un tiempo al ataque del grupo de favoritos, guiado por los hombres de Pogacar, y no pudo llevar a término con éxito su aventura.

En la clasificación general, Pogacar eleva su ventaja sobre Vingegaard a 35 segundos. Geraint Thomas, tercero, está a 1 minuto y 10 segundos.

Pogacar, de 23 años, suma ahora ocho victorias de etapa en el Tour y sigue confirmándose como el gran favorito a coronarse una vez más en los Campos Elíseos de París.

