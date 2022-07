El mexicano Rey Vargas arrebata al filipino Magsayo su título de peso pluma del CMB

Los Angeles (AFP) – El mexicano Rey Vargas venció el sábado por decisión dividida al invicto boxeador filipino Mark Magsayo y le arrebató el cinturón de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la ciudad estadounidense de San Antonio (Texas).

Anuncios Lee mas

Vargas, que sigue imbatido en su carrera con 36 victorias (22) y ninguna derrota, vuelve a conquistar un título mundial después de haber sido monarca del peso supergallo del CMB.

"No tengo palabras para describir lo que ha pasado. Estoy muy orgulloso. Es mi segundo título y vuelve conmigo a México", se felicitó Vargas tras su triunfo en el Alamodome de San Antonio.

Tras 12 igualados asaltos, dos jueces dieron el triunfo al mexicano por sendas tarjetas de 115-112 mientras el otro vio ganador a Magsayo por 114-113.

Vargas llegó a pasar por graves apuros cuando un derechazo en la cabeza de Magsayo lo hizo caer de rodillas hacia el final del noveno asalto.

"No fue tan efectivo, pero cuenta", reconoció Vargas. "Me agarró con esa. Había tenido el control durante toda la pelea, pero en el noveno cuando me agarró, perdí un poco el control".

"Es el hombre del día. Eso es todo", reconoció Magsayo a su rival. "Volveré más fuerte. He dado lo mejor de mí. Un poco de descanso y entrenaré para volver a pelear. Corregiré mis errores en la próxima pelea".

El filipino, que se queda con un balance de 24 victorias (16 nocauts) y una derrota, se había hecho con este título de peso pluma (126 libras, 57,1 kg) en enero por decisión mayoritaria sobre el estadounidense Gary Russell Jr.

Por su parte Vargas dijo que su probable siguiente rival será su compatriota Leo Santa Cruz, quien posee el título de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). "Se ha hablado de eso", señaló Vargas.

Segundo combate en la división

Magsayo, de 27 años, y Vargas, de 31, arrancaron el combate intercambiando ráfagas de golpes desde los primeros segundos.

El campeón golpeó a Vargas con un duro gancho de izquierda en el cuarto asalto, pero el aspirante respondió con una sucesión de jabs de izquierda y una dura derecha.

Vargas utilizaba su mayor alcance y su jab pero Magsayo también encontraba caminos hacia su adversario como un poderoso derechazo que conectó en la mandíbula en el quinto 'round'.

En el séptimo, un choque de cabezas provocó un corte por encima del ojo izquierdo a Vargas pero no le afectó para seguir mostrándose más activo que su rival gracias a su superior juego de pies.

"He tenido cortes antes", recordó Vargas. "Fue un cabezazo. Todo fue controlado en la esquina".

Posteriormente al mexicano le bastó con resistir al último embate de Magsayo, quien se quejó tras el combate de que Vargas "corrió demasiado en el ring".

Para el mexicano era apenas su segundo combate en el peso pluma después de su victoria de noviembre ante su compatriota Leonardo Baez por decisión unánime.

© 2022 AFP