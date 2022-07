Allyson Felix y su despedida del atletismo: "Fue un viaje increíble"

Eugene (Estados Unidos) (AFP) – La velocista estadounidense Allyson Felix se comprometió a dar el máximo en su carrera de despedida del viernes frente a su público en el Mundial de Eugene (Oregón), anticipando que será un cierre "muy especial" a su legendaria carrera.

Felix, la atleta más condecorada del atletismo olímpico con 11 medallas (7 oros), dará su última vuelta en los relevos mixtos 4x400 de la jornada inaugural del Mundial, que por primera vez se celebra en territorio estadounidense.

"Para mí terminar en casa significa completar un círculo. Va a ser muy, muy especial", reconoció el jueves la californiana en una conferencia de prensa en Eugene.

Además de su estelar trayectoria olímpica, Felix logró también 18 medallas en los nueve Mundiales que ha disputado, compitiendo siempre en el extranjero.

"Durante mi carrera siempre tuve un poco de envidia de los deportistas que competían en casa", reconoció.

Entre sus grandes logros destacan el oro olímpico de los 200 metros en Londres-2012 y tres títulos mundiales en la misma distancia y otro en 400 metros.

"Espero que se me recuerde como una feroz competidora pero lo más importante para mí es tratar de dejar este deporte mejor de lo que lo encontré", señaló antes de imaginarse cómo será su adiós sobre la pista del emblemático Hayward Field.

"Voy a divertirme y a dejarlo todo ahí fuera. Va a ser muy emotivo", auguró.

"Fue un viaje increíble. He disfrutado mucho durante estos años", reconoció. "Este deporte me ha roto el corazón muchas veces pero también he tenido muchos momentos realmente felices. Lo voy a echar mucho de menos".

Los años "más difíciles"

A sus 36 años, Felix hace tiempo que perfila su nueva vida fuera de las pistas con proyectos para apoyar a las atletas que, como ella, compaginan sus carreras deportivas con la maternidad.

La velocista logró alargar con éxito su carrera después de dar a luz a su hija Camryn en 2018 tras una cesárea de emergencia.

Un año después se separó de Nike, su patrocinador, tras enfrentar públicamente al gigante de ropa deportiva por reducirle su remuneración después de quedarse embarazada.

Ante el escándalo, Nike tuvo que comprometerse públicamente a no penalizar económicamente a las atletas que decidan ser madres.

Felix abrió después una nueva etapa patrocinada por Athleta y aliándose con la organización sin ánimo de lucro &Mother - cofundada con la atleta bicampeona mundial Alysia Montano - para proporcionar atención infantil gratuita a deportistas, entrenadoras y personal de los campeonatos estadounidenses.

"Los últimos tres años han sido los más difíciles, sin duda, y ahora, cuando reflexiono sobre ellos, no puedo creer que lo haya conseguido", explicó Felix.

Otras figuras de la delegación estadounidense en Eugene, como el velocista Noah Lyles, participaron en la conferencia junto a Felix y le rindieron tributo.

Lyles, vigente campeón mundial de 200 metros, recordó la admiración que sintió al ver a Felix conquistar el oro en Londres-2012.

"La estaba viendo y era la mujer más rápida del mundo", dijo. "Recuerdo que corrió 21 segundos, y en ese momento mi mejor marca personal era de 22 segundos y fue como '¡Demonios, esta mujer es más rápida que yo!"

Lyles también elogió la labor y valentía de Felix como figura pública.

"Ella se enfrentó a Nike, es decir, una persona contra una corporación", remarcó. "No creo que la gente entienda la gran influencia que tiene Nike en Estados Unidos".

"Que una mujer, una mujer negra, se enfrente a eso y diga lo que piensa y defienda lo que cree que es correcto, solo con tener el valor de intentarlo, es algo que los jóvenes deberían observar en los próximos años", le reconoció.

