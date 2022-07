España rinde un nuevo homenaje de Estado a las víctimas del covid

El rey Felipe habla durante la ceremonia en recuerdo de las víctimas del coronavirus y en honor de los profesionales que combatieron la pandemia en primera línea, el 15 de julio de 2022 en el Palacio Real de Madrid crisis as well as those public servants who have been fighting on the front line against the pandemic in Spain at the Royal Palace in Madrid on July 15, 2022.

Juanjo Martín POOL/AFP