Presidente mexicano dice entregó carta a Joe Biden intercediendo por Assange

México (AFP) – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que entregó una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, intercediendo por el fundador de la red Wikileaks, Julian Assange, quien aguarda ser extraditado desde Gran Bretaña a Estados Unidos para responder por acusaciones de espionaje.

"Le dejé una carta al presidente Biden sobre Assange (...) explicándole de que no cometió ningún delito grave Assange. Él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad", reveló el mandatario en su habitual conferencia matinal.

En la misiva, López Obrador -quien visitó a Biden en Washington la semana pasada- le planteó que detenerlo "iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad".

También le reiteró la oferta de México de brindar "protección y el asilo" al australiano de 50 años.

El presidente mexicano subrayó que Biden aún no ha respondido la carta. "Tengo que ser respetuoso, tengo que esperar a que lo analice y se den los tiempos", agregó.

Assange puede ser condenado en Estados Unidos a 175 años de cárcel, por haber divulgado en 2010 en su sitio WikiLeaks más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares estadounidenses, especialmente en Irak y Afganistán.

La justicia estadounidense lo inculpó por "espionaje" en mayo de 2019, en virtud de una ley votada en 1917 para impedir la divulgación de informaciones confidenciales en tiempos de guerra.

Assange fue detenido por la policía británica en 2019 tras refugiarse durante siete años en la embajada de Ecuador en Londres y desde entonces permanece prisionero en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, cerca de la capital británica.

El pasado 17 de junio, el gobierno británico anunció que firmó el decreto para su extradición a Estados Unidos, una decisión que fue recurrida por Assange el pasado 1 de julio.

