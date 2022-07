Caster Semenya eliminada en la primera serie de los 5.000 metros de Eugene

Eugene (Estados Unidos) (AFP) – En su regreso a un Mundial de atletismo tras cinco años de ausencia, la sudafricana Caster Semenya quedó eliminada este miércoles en la primera serie de clasificación de los 5.000 metros de Eugene-2022.

La mexicana Laura Galván, la argentina Florencia Borelli y las hermanas venezolanas Edymar y Joselyn Brea tampoco pudieron avanzar a la final del sábado en Eugene (Estados Unidos).

Semenya, triple campeona mundial y doble olímpica en los 800 metros, cambió de disciplina en Eugene para eludir las normas de elegibilidad por niveles de testosterona que imperan para sus pruebas predilectas.

Aplaudida en la presentación por los pocos miles de aficionados presentes en el Hayward Field, Semenya trató al inicio de la carrera de mantenerse cerca de la cabeza pero antes del ecuador ya se había descolgado totalmente.

La sudafricana, de 31 años, finalizó en el 13º lugar con un tiempo de 15 minutos y 46.12 segundos.

"Hacía mucho calor, no pude seguir el ritmo, he intentado aguantar todo lo que he podido. Pero esto es parte del juego", declaró Semenya.

"Es genial poder correr aquí. El simple hecho de poder terminar los 5.000 metros, para mí es una bendición", afirmó. "Estoy aprendiendo y dispuesta a aprender aún más".

Debido a una normativa que impera desde 2019, Semenya no está autorizada a participar en las pruebas internacionales que van de 400 metros a la milla (1.609 m) sin tomar un tratamiento que permita hacer bajar su tasa de testosterona, una condición que ella no acepta.

La sudafricana, que logró su primer título mundial a los 18 años en Berlín-2009, ha realizado varios intentos legales infructuosos por revertir la norma.

En su misma serie, la argentina Florencia Borelli (16:06.36) y la venezolana Edymar Brea (16:41.32) tampoco avanzaron al concluir en el 15º y 16º puesto respectivamente.

"Para mí es una experiencia súper grande", se felicitó Edymar Brea, de 25 años y la menor de las dos hermanas venezolanas participantes.

"Es la primera vez que estamos en un Mundial y hay que agradecerlo. Solo estar aquí significa que podemos estar ahí con las mejores", afirmó.

Su hermana Joselyn, de 27 años, fue decimosexta en la segunda serie con 15:46.75.

En esa misma carrera la mexicana Laura Galván, oro de los Juegos Panamericanos de Lima-2019, quedó también fuera al finalizar undécima con 15:15.92.

"La competencia se sintió fuerte. Me costó mucho pegarme al grupo", lamentó Galván, que volvió a quedar fuera en la clasificación como le sucedió en Tokio-2020.

"Ellas llevan años corriendo a estos ritmos y el cuerpo lo necesita para adaptarse a este nivel", reconoció.

La estrella neerlandesa Sifan Hassan, campeona olímpica en Tokio-2020, clasificó a la final con el tercer puesto de su carrera con 14:52.89.

