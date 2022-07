Miles Bridges, de los Hornets en la NBA, se declara "no culpable" por violencia doméstica

Jared C. Tilton GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archivos

Los Angeles (AFP) – El alero Miles Bridges, de los Charlotte Hornets en la NBA, se declaró inocente este miércoles de los cargos de violencia doméstica y abuso infantil derivados de un presunto asalto a su esposa frente a sus dos hijos en Los Ángeles.

Bridges, de 24 años, había sido acusado por los fiscales de Los Ángeles el martes de un cargo de agresión física contra su esposa y otros dos por abuso infantil "en circunstancias que probablemente causen lesiones corporales graves o la muerte". Bridges debe regresar a la corte el 19 de agosto.

Se entregó a la policía de Los Ángeles el 29 de junio después de los incidentes que, según los fiscales, tuvieron lugar "el 27 y 28 de junio o alrededor de esa fecha".

Fue arrestado y puesto en libertad con una fianza de 130.000 dólares.

Después de que fue puesto en libertad, la esposa de Bridges, Mychelle Johnson, publicó fotografías en Instagram que parecían mostrar lesiones en la cara y el cuerpo.

"Odio haber llegado a esto, pero ya no puedo estar en silencio. Permití que alguien destruyera mi hogar, abusara de mí de todas las formas posibles y traumatizara a nuestros hijos de por vida", escribió Johnson. "No permitiré que la gente a su alrededor me siga silenciando y mintiendo para proteger a esta persona".

El arresto de Bridges se produjo poco después de que los Hornets extendieran una oferta calificada al agente libre restringido, que promedió 20,2 puntos por partido en la temporada pasada, la cuarta en su carrera en la NBA.

© 2022 AFP