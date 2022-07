La holandesa Wiebes gana la primera etapa y hace historia en el Tour femenino

París (AFP) – La velocista holandesa Lorena Wiebes hizo historia al ganar este domingo en París la primera etapa del Tour de Francia femenino y convertirse en la primera ciclista en vestirse en amarillo en esta competición debutante.

Wiebes fue más rápida que su compatriota Marianne Vos para imponerse en los Campos Elíseos, mientras que la belga Lotte Kopecky fue tercera en el esprint final.

Marianne Vos, tres veces campeona del mundo (2006, 2012, 2013), atacó desde lejos para intentar triunfar en la emblemática avenida parisina, como en 2014, cuando se llevó la primera edición de La Course by Le Tour en ese mismo lugar.

Sin embargo, Wiebes, bien situada en la última curva, no se vio sorprendida en esa duodécima vuelta al circuito urbano alrededor del jardín de las Tullerías y de los Campos Elíseos, en el día en el que termina en ese lugar la edición masculina del Tour.

"Pude reacelerar para pasar delante de Marianne en la línea", celebró Wiebes al término de la etapa de 82 kilómetros.

A sus 23 años, la corredora del DSM firma el 52º triunfo de su carrera y el 16º de esta temporada. "Era el objetivo desde el inicio de la temporada. Me presioné yo misma desde que vi el recorrido", admitió la neerlandesa en conferencia de prensa, después de subir al podio a recoger su maillot amarillo con un bebé.

"Ha sido una apuesta con una amiga. Le he dicho que lo intentaría subir conmigo... ¡No es mi bebé! Creo que de serlo no podría haber estado aquí", bromeó la joven ciclista.

La campeona mundial, la italiana Elisa Balsamo, no pudo disputarle esta vez el esprint y terminó séptima. "Me he encontrado encerrada al final. He tratado de esprintar, pero estaba demasiado lejos y mis piernas no estaban tan bien", admitió la piamonetesa.

Castrique, primer abandono

Gracias a las bonificaciones, Wiebes cuenta en la general con 4 segundos de ventaja sobre Vos, antes de la 2ª etapa, el lunes entre Meaux y Provins (146,4 km), donde habrá 143 participantes en la salida.

Wiebes aseguró que no va a pelear por el maillot verde de los puntos ("Nos dejaríamos demasiada energía") y que trabajará para la francesa Juliette Labous, la ciclista del DSM llamada a pelear por la clasificación general.

La belga Alana Castrique (Cofidis) tuvo que abandonar tras una caída a una decena de kilómetros de la llegada de la primera etapa.

El Tour de Francia femenina regresó así este domingo, después de 33 años de interrupción de esa prueba.

La ganadora de la anterior edición disputada con esa denominación, la de 1989, fue la francesa Jeannie Longo, que a modo de relevo simbólico estuvo presente este domingo para acompañar la salida de esta edición de 2022.

