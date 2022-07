La vida casi imposible de los homosexuales en Senegal

En mayo de 2021 y en febrero de este año, miles de personas se manifestaron en Dakar para exigir que se aumente la represión de la homosexualidad SEYLLOU AFP/Archivos

Dakar (AFP) – "La gente aquí no trata de entender. Eres gay: estás prohibido, te golpean, te entregan a la policía. Así que hago lo posible por mantenerme en mi rincón; tengo miedo de encontrarme con alguien que me conozca y me odie", dice Abdú, un joven homosexual senegalés.