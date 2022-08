Un rescate casi "imposible": navegante francés sobrevive 16 horas bajo su velero volcado

Madrid (AFP) – "Un rescate al filo de lo imposible". Así describen los guardacostas españoles la operación para recuperar con vida al navegante francés Laurent Camprubi, de 62 años, que sobrevivió 16 horas bajo su velero volcado frente a las costas de Galicia (noroeste) gracias a una burbuja de aire.

La llamada de emergencia del velero francés "Jeanne Solo Sailor" fue recibida la noche del lunes a las 20H30 (18H30 GMT), tras lo cual los guardacostas de Salvamento Marítimo ubicaron la embarcación volcada, a 14 millas de las islas Sisargas, según la información suministrada a la AFP este jueves por esa entidad.

Un rescatista, Guillermo Lavía, descendió desde un helicóptero hasta el casco, lo golpeó y recibió "golpes de respuesta" que le hicieron "estar casi seguro de que había una persona atrapada debajo", indicó el miembro de Salvamento Marítimo.

Las condiciones del mar en ese momento hacían imposible el rescate, por lo que los guardacostas trabajaron "unas horas frenéticas" para asegurar el barco y garantizar que no se hundiera, relató Rodrigo Piñeiro, patrón de uno de los barcos de Salvamento Marítimo.

Ya en la mañana del martes, llegó hasta el velero un equipo de buzos.

Con linternas, y en medio de un mar muy movido, los buzos se introdujeron dentro del velero, donde vieron una bota de un traje para el agua, y al tocarla, "el pie se retiró instantáneamente", dijeron. Lo habían encontrado.

"Metimos un bichero [asta larga usada en las embarcaciones] hacia la zona, el hombre lo agarró y al momento apareció una cara con los ojos abiertos. Se empujó hacia a nosotros con gran templanza, lo agarramos y fuimos esquivando la cabuyería hasta sacarlo a flote", continuaron los buzos.

Laurent Camprubi fue finalmente rescatado "el día 2 de agosto a las 12h00", las 10H00 GMT, indicó Salvamento Marítimo. Había sobrevivido 16 horas "con apenas 30 centímetros de aire". Fue evacuado, ileso, en un helicóptero.

"Gracias, gracias, gracias. Desde dentro del barco oí sobrevolar el helicóptero de Salvamento Marítimo. Sabía que estaba aquí y que me iban a rescatar, que no me iban a dejar solo. Era cuestión de tiempo. Tenía que sobrevivir por mí y mi familia", dijo Laurent Camprubi, citado en el comunicado.

