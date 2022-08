Barrett, de los All Black, asegura que "temió lo peor" tras su caída contra Sudáfrica

Johannesburgo (AFP) – El apertura neozelandés Beauden Barrett aseguró este jueves que temía lo peor por su mala caída tras chocar el domingo con el wing sudafricano Kurt-Lee Arendse, en la derrota de los All Blacks ante los Springboks por 26-10, correspondiente al partido de apertura del torneo Rugby Championship, en Nelspruit.

A falta de cinco minutos del final del enfrentamiento, Barret fue embestido a toda velocidad por Arendse, cuando ambos jugadores disputaban un balón ovalado en el aire. Después del golpe, el número diez de los All Blacks dio un giro completo y el peso de su cuerpo cayó sobre su cuello.

"Fue una gran colisión e, inmediatamente, temí lo peor, especialmente cuando estaba en el suelo y me dijeron que no me moviera", contó el apertura neozelandés de 31 años, en un video difundido en el canal de YouTube de los All Blacks.

"Es bastante aterrador cuando te caes hacia atrás y terminas sobre tu cabeza y tus hombros. Hubo un momento de miedo por un minuto o dos en el que temes lo peor. No me sentí aliviado hasta que vino el médico y me preguntó si podía mover los dedos de las manos y los pies. Acabé por sentarme y pude caminar y continuar con mi trabajo", prosiguió Barret.

El incidente obligó a los organizadores del torneo a suspender a Arendse por cuatro partidos, hasta el 17 de septiembre.

El sudafricano se perderá el segundo encuentro ante Nueva Zelanda, que se jugará el sábado en Johannesburgo.

Barrett todavía desconoce si disputará el duelo, al igual que su hermano Jordie por molestias en el tobillo.

A Barret "le han hecho una resonancia en el cuello. Tomaremos una decisión al respecto el fin de semana, pero todavía siente un poco de dolor", indicó el seleccionador de Nueva Zelanda, Ian Foster.

