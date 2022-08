El suspendido clásico Brasil vs Argentina se cancela definitivamente

Río de Janeiro (AFP) – El encuentro pendiente entre Brasil y Argentina por las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Catar-2022, suspendido en septiembre del año pasado, fue cancelado definitivamente este martes, aliviando la preparación mundialista de las selecciones de Neymar y Lionel Messi.

"El partido Brasil-Argentina ya no se volverá a jugar, por lo que la fecha correspondiente permitirá" que ambas escuadras disputen amistosos contra otros equipos con miras a su preparación para el Mundial, informaron la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en sendos comunicado.

La cancelación del cotejo se logró tras un acuerdo entre la CBF, la AFA y la FIFA en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), encargado de dirimir las disputas en torno al deporte, explicó el organismo brasileño en otra nota.

La CBF y la AFA agradecieron a la FIFA su "disposición y disponibilidad para resolver este problema" y aceptaron "sus respectivas responsabilidades por los hechos que dieron lugar a la suspensión" del encuentro, así como las sanciones correspondientes.

Los brasileños deberán pagar una multa de 300.000 francos suizos (unos 315.000 dólares) y los argentinos 150.000 francos suizos (unos 157.000 dólares), aunque en ambos casos la mitad de la sanción económica se suspendió por un periodo de prueba de dos años.

"La mitad de la multa a pagar", tanto de la CBF como de la AFA (25% de la sanción total), "será donada directamente" a la Organización Mundial de la Salud para apoyar la lucha contra el covid-19, afirmaron.

Un alivio

La cancelación definitiva del cotejo, programado para el 22 de septiembre, a dos meses del inicio de la Copa del Mundo, es un alivio para las potencias sudamericanas, que se habían mostrado desfavorables a disputarlo por considerar que afectaría su preparación hacia Catar.

"El tema del partido con Brasil nos está trastocando los esquemas", aseguró el DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni, a principio de mes.

La FIFA había estipulado en abril que el partido sería disputado el próximo 22 de septiembre en un lugar por definir, provocando incertidumbre en los dos equipos nacionales debido a que pretendían aprovechar esa fecha para foguearse con rivales de otros continentes antes del inicio de la Copa del Mundo.

Los brasileños incluso advirtieron en el comunicado de este martes que haber disputado el partido hubiese generado riesgos de lesiones, suspensiones y de un "boicot de los argentinos al juego".

"No es el hecho de jugar contra Argentina o no. Hay toda una planificación. Tenemos que planear antes, está la logística del viaje. No es de un momento para otro", dijo en mayo el entrenador de la 'Seleção', Tite.

La resolución del caso, sin embargo, los libera para aprovechar la última fecha FIFA antes del comienzo del Mundial y pone fin a uno de los mayores bochornos recientes del fútbol sudamericano.

Juego anecdótico

El 5 de septiembre de 2021 funcionarios de la agencia sanitaria brasileña (Anvisa) irrumpieron abruptamente en el campo de juego del estadio Neo Química Arena, en Sao Paulo, cuando se habían jugado cinco minutos de partido.

Los agentes ingresaron a la cancha para suspender el duelo por el premundial regional debido a supuestas violaciones a los protocolos sanitarios por parte de cuatro jugadores argentinos, en el contexto de la pandemia de covid-19.

La Anvisa denunció entonces que los argentinos residentes en Inglaterra, Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso (ahora en España), habían falseado su declaración de ingreso a Brasil para eludir las medidas vigentes en ese momento por la pandemia de Covid-19.

El clásico sudamericano, que iba empatado sin goles y tenía presentes a Messi y Neymar, nunca se reanudó.

La realización del cotejo era prácticamente anecdótica, pues cualquier resultado no afectaría la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana.

Brasil y Argentina quedaron en primer y segundo lugares respectivamente, pese a terminar con un partido jugado menos.

La 'Canarinha' de Tite sumó 45 puntos, seis más que el vigente campeón de la Copa América, conducido por Lionel Scaloni. Ambas selecciones finalizaron invictas.

Uruguay y Ecuador fueron las otras selecciones sudamericanas que clasificaron al Mundial, que se inicia en noviembre.

