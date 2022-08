El sospechoso del atentado contra Salman Rushdie se declara inocente

Mayville (Estados Unidos) (AFP) – El sospechoso del atentado contra el escritor británico Salman Rushdie se declaró el jueves inocente de los cargos de intento de asesinato y agresión, en una breve audiencia en un tribunal de Mayville, en el norte del estado de Nueva York.

El estadounidense de origen libanés Hadi Matar, de 24 años, fue acusado por un gran jurado de apuñalar al autor de "Los versos satánicos", tras irrumpir en el escenario de una conferencia literaria el viernes en la cercana localidad de Chautauqua.

Detenido inmediatamente después de los hechos, Matar, un residente de Nueva Jersey, ya se había declarado inocente de los cargos durante una audiencia procesal el sábado.

Con la cabeza gacha, enmascarado, esposado y vestido con un traje de preso con rayas blancas y negras, Matar habló el jueves a través de su abogado.

Enfrenta hasta 25 años de prisión por intento de asesinato y hasta siete años por agresión. El juez decidió mantenerlo detenido, sin posibilidad de fianza.

En la audiencia anterior, los fiscales calificaron el ataque de premeditado.

El abogado de Matar, Nathaniel Barone, subrayó el jueves que su cliente tenía derecho a un "juicio justo" y al respeto de la "presunción de inocencia".

- "Sorprendido" -

En una entrevista publicada el miércoles por el New York Post, que afirma haberlo contactado en prisión, Matar dijo estar "sorprendido" de que Rushdie hubiera sobrevivido.

Tras el ataque, el escritor de 75 años fue trasladado en avión a un hospital cercano para una cirugía de emergencia. Su estado sigue siendo grave, pero ha mostrado signos de mejoría y le han quitado un respirador.

Matar no dijo si se inspiró en el edicto religioso (fetua) emitido en 1989 por el entonces líder supremo iraní, el ayatolá Ruhollah Jomeini, que pedía a los musulmanes matar a Rusdhie por considerar que "Los versos satánicos" blasfemaba contra el Corán y el profeta Mahoma.

En el New York Post, Matar expresó su "respeto" por el difunto Jomeini y su rechazo por Rushdie.

"No me gusta la persona. No creo que sea muy buena persona", dijo al tabloide sobre el escritor. "Es alguien que atacó al Islam, atacó sus creencias, los sistemas de creencias", agregó Matar.

Según dijo, al ver videos del autor en YouTube, lo encontró "hipócrita".

La madre de Matar señaló que su hijo había regresado "cambiado" y más religioso de un viaje de 2018 a Líbano, el país de su familia, según declaraciones al sitio web Daily Mail el lunes.

Protección policial

Rushdie, nacido en 1947 en India en el seno de una familia de intelectuales musulmanes no practicantes y enviado de joven al Reino Unido a estudiar, provocó la ira en una parte del mundo musulmán con la publicación en 1988 de "Los versos satánicos".

Tras la fetua de 1989 del ayatolá Jomeini, fundador de la República Islámica, Rushdie vivió durante años bajo protección policial. El edicto nunca se levantó y varios de los traductores del escritor fueron atacados.

Rushdie se mudó a Nueva York hace dos décadas y se convirtió en ciudadano estadounidense en 2016. A pesar de la continua amenaza contra su vida, se le veía cada vez más en público, a menudo sin un operativo de seguridad notorio.

En una entrevista con la revista Stern de Alemania días antes del ataque, el escritor describió cómo su vida había vuelto a cierto grado de normalidad tras mudarse del Reino Unido.

El lunes, después de días de silencio, Irán negó "categóricamente" cualquier participación en el ataque, y culpó al propio escritor de lo ocurrido, señalándolo de "insultar" al Islam en "Los versos satánicos".

"En este ataque, sólo Rushdie y sus partidarios merecen ser culpados e incluso condenados", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Naser Kanani.

En Washington, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, describió la postura de Irán como "despreciable".

La policía y los fiscales han brindado escasa información sobre los antecedentes de Matar o su posible motivación.

Matar debe comparecer nuevamente ante el tribunal el 7 de septiembre.

