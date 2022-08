Brasil se cita con la historia en semifinales del Mundial femenino Sub20

San José (AFP) – Brasil jugará contra Japón su primera semifinal en un Mundial femenino Sub20 en 16 años, una cita histórica en busca de un campeonato que reivindique el avance del fútbol femenil en el país de Pelé y los cinco mundiales masculinos.

"¿Quieres jugar? Brasil te va a enseñar", cantaban eufóricas las jugadoras brasileñas en el Estadio Nacional, en San José, tras eliminar a Colombia en los cuartos de final del Mundial que se disputa en Costa Rica.

Ahora, la Canarinha enfrentará en semifinales a Japón, actual campeón del mundo. Este duelo, a celebrarse este jueves, será su último obstáculo para tratar de alcanzar por primera vez una final mundialista en esta categoría.

Brasil ha estado en las 10 ediciones del Mundial femenino Sub20, pero no alcanza unas semifinales desde 2006, cuando quedaron en tercer lugar en el Mundial de Rusia, su mejor clasificación en esta competición.

Mucho tiempo sin opciones

La selección sudamericana también alcanzó en dos ocasiones el cuarto puesto, en un torneo donde Alemania y Estados Unidos suman tres títulos cada una, seguidas de Corea del Norte con dos y Japón con uno.

"Ha pasado mucho tiempo desde que Brasil superó la primera ronda y llegó a las semifinales. No tengo palabras para describir la alegría de poner a Brasil en el lugar que le corresponde", señaló a la FIFA la defensora del Corinthians, Tarciane Dos Santos, autora del gol que dio la clasificación a las brasileñas.

Hasta la fecha, la selección mayor femenina logró un subcampeonato del mundo en China-2007 y un tercer puesto en Estados Unidos-1999.

Su versión menor, la Sub20, si bien arrasa en Sudamérica con la conquista de las nueve ediciones del Campeonato Sudamericano, aún no ha disputado una final mundialista. En Costa Rica han llegado a semifinales invictas en el torneo y con 990 minutos seguidos sin encajar gol.

Liga incipiente

La liga brasileña se creó en 2013 con 20 equipos. Ahora hay 64 disputando las tres divisiones del Brasileirao, aunque la primera categoría solo se juega durante siete meses.

Según la consultora Campo de Ação, en 2021 había 177 clubes femeninos disputando competiciones oficiales de la Confederación Brasileña de Fútbol y de las distintas federaciones estatales.

Gabi Barbieri, Bruninha, Lauren Leal, Yaya, Luany, Priscila, Dudinha o Mileninha son la expresión del avance del fútbol femenino en Brasil, donde hasta hace unos pocos años las mujeres no tenían clubes para jugar ni competencias nacionales para disputar.

"Brasil siempre tuvo excelentes jugadoras, pero especialmente a partir de 2018-2019, cuando hubo una mayor visibilidad para las competiciones femeninas", dijo a la AFP la periodista brasileña del B6 podcast, Bibiana Bolson.

"El desarrollo de la base del fútbol femenino es muy reciente en Brasil", agregó Bolson.

Ahora, con el auge del fútbol femenino, la Seleção ha recortado diferencias con aquellos equipos con ligas más desarrolladas desde hace décadas, como España, Francia, Alemania o Italia.

El fortalecimiento de las diferentes competiciones locales, con más aficionados en los estadios y un mayor mercado publicitario, ha terminado por fortalecer a la Canarinha, que por primera vez afronta un Mundial Sub20 con jugadoras que disputan torneos de la categoría en su país.

Batalla desigual

Pero todo este crecimiento del fútbol femenino se ha producido también bajo la eterna comparación con la selección masculina, que acumula cinco títulos mundiales, más que ningún otro combinado nacional.

"Esa comparación de resultados no me parece justa, porque la selección femenina no parte del mismo punto que la selección masculina", manifestó a la AFP Renata Mendonça, comentarista de SporTV y cofundadora del portal Dibradoras, especializado en coberturas de mujeres deportistas.

Jugadores como Pelé - considerado uno de los mejores de la historia y único en ganar tres veces una Copa del Mundo- Garrincha, Jairzinho, Romario, Ronaldinho o Ronaldo son leyendas de un deporte que llegó estar prohibido para las brasileñas durante el siglo XX.

"Brasil prohibió el fútbol femenino durante 40 años, la primera selección femenina se formó hace apenas 30 años, mientras que la selección masculina tiene casi 100 años de historia", dijo Mendonça.

"Ahora que el trabajo empezó a hacerse en Brasil, no tengo dudas de que la selección femenina tiene mucho potencial para estar en la cima del mundo, así como lo estuvo la masculina", añadió.

