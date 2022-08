"No siento que sea la campeona de Wimbledon", lamenta Rybakina

Nueva York (AFP) – La tenista kazaja Elena Rybakina afirmó este viernes que no ha sentido el reconocimiento de su triunfo en el pasado Wimbledon debido a la decisión de la WTA de retirar los puntos de ese Grand Slam por su veto a jugadoras de Rusia y Bielorrusia.

En una conferencia de prensa previa al arranque del Abierto de Estados Unidos, Rybakina dijo que no siente que su carrera se haya beneficiado del impulso que normalmente ofrece una corona de Wimbledon.

En circunstancias normales, este triunfo la habría catapultado al Top-10 del ranking mundial y prácticamente asegurado una plaza en las WTA Finals de cierre de temporada.

En cambio, la jugadora nacida y criada en Rusia comenzará su trayecto en Nueva York la próxima semana como número 25 mundial.

"Creo que este es el problema de la estructura del circuito", dijo Rybakina, de 23 años. "Sinceramente, un liderazgo un poco débil porque tenemos muchas cosas que están pasando. Mi sueño era ganar Wimbledon. Es (una) pena. En realidad no siento que sea la campeona de Wimbledon".

"Es todo lo que hay alrededor. Es (la) situación de los puntos. No creo que sea justo. Por supuesto, no podemos cambiarlo. Fue una decisión anterior, nadie dijo nada sobre esto", señaló.

Si se hubieran concedido los puntos de Wimbledon en el ranking, Rybakina habría ocupado el segundo lugar en la clasificación para las WTA Finals. Únicamente las ocho primeras avanzan al torneo y Rybakina se encuentra actualmente en la vigésima plaza.

"No me parece justo", dijo la kazaja sobre esta situación. "No hablo solo de mí, sino en general con todas las decisiones, muchas jugadoras están pagando por todas estas decisiones".

Rybakina derrotó el 9 de julio a la tunecina Ona Jabeur en la final de Wimbledon alcanzando su primer título de Grand Slam.

© 2022 AFP