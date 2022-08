Irán dice que el pacto nuclear "no tiene sentido" si la OIEA no cierra su investigación

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, habla durante una rueda de prensa que dio el 29 de agosto de 2022 en Teherán . AFP

Teherán (AFP) – El presidente iraní, Ebrahim Raisi, dijo este lunes que "no tiene sentido" salvar el acuerdo nuclear de 2015 si el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no pone fin a su investigación sobre los sitios no declarados en el país.