"Rockstar", de Carolina del Sur a las trincheras de Ucrania

Región de Mikolaiv (Ucrania) (AFP) – En su casa en Carolina del Sur se dedicaba a la jardinería. Ahora, en el sur de Ucrania, "Rockstar" batalla en las trincheras junto a un puñado de combatientes extranjeros, para ayudar a las fuerzas ucranianas en su contraofensiva contra las tropas rusas.

Con su aspecto desgarbado, se hace difícil creer que Gideon Rinehardt haya servido cuatro años en la Guardia Nacional, en Estados Unidos.

Y sin embargo esa experiencia es la que le ha permitido engrosar la unidad de las "fuerzas muy especiales", donde este avispado joven de 26 años sirve bajo mando ucraniano junto con otros dos norteamericanos, un francés, un británico y un finlandés.

A 15 kilómetros de la línea de frente, cuenta la "divertida historia" de cómo llegó a esta unidad, después de presentarse en un centro de reclutamiento en Leópolis para unirse a la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania, creada por iniciativa del presidente Volodimir Zelenski.

"No estoy en gran forma, pero aun así era el mejor allí. Me preguntaron si quería unirme a la infantería regular o a los 'badass', los duros. Les dije: nunca he estado en las fuerzas especiales, así que envíenme con la gente normal. Y sin embargo, me mandaron aquí".

Su tienda, a la salida de un pueblo, está llena de armas, desde el fusil de asalto checo hasta el lanzamisil antitanque, así como de municiones rusas y americanas.

Sus compañaeros han salido a aprovisionarse en Mikolaiv, la ciudad más cercana, mientras él mata el tiempo escuchando al grupo de heavy metal Def Leppard.

Y aunque otros voluntarios de la Legión Internacional se han quejado de estar mal equipados, "Rockstar" asegura que los ucranianos los tratan "muy bien".

- "Nada puede prepararte para esta guerra" -

Gideon viene de Carolina del Sur y no parece echar de menos su vida pasada. Dice sin más detalle que se dedicaba a hacer "algo de jardinería".

Cuando se le habla de su rol en la guerra, en cambio, se pone serio.

"Nos movemos mucho en las trincheras, y en zonas que pensamos que los rusos van a tomar. Hay misiones que consisten en emboscadas. Vemos a los rusos pasar en vehículos y los hacemos volar", explica.

"Algunas veces nos han disparado, y nosotros les hemos respondido. No sé si habré matado a alguien, procuro no pensar en ello".

Según él, muchos extranjeros no estaban preparados, o se han visto sorprendidos por la intensidad de los combates.

"Nada puede prepararte para esta guerra. Algunos presumen de que fueron a Irak o a Afganistán, pero esto es completamente diferente", apunta.

"Esta es una guerra de trincheras, como en la Primera Guerra Mundial, y algunos soldados rusos son excelentes, como por ejemplo sus francotiradores".

"Una guerra de opinión pública"

El lunes, Ucrania anunció haber lanzado una contraofensiva en el frente sur para recuperar el control de la ciudad de Jersón y sus alrededores, bajo ocupación rusa.

"Rockstar" aprueba. "Estoy contento de que hayan lanzado esta ofensiva. Tenemos que tomar la iniciativa, y creo que esta es la mejor opción en este momento".

Gideon Rinehardt asegura que vino a combatir porque las imágenes de las atrocidades en Ucrania le parecieron "repugnantes". Ahora se da dos meses para decidir si se quedará más tiempo, en función de si recibe o no el equipamiento de invierno que ha pedido.

Pese a no hablar una palabra de ucraniano, dice que trata de mantener una buena relación con los residentes del pueblo donde se encuentra.

"Ésta es una guerra de moral, una guerra de opinión pública. Hay que comportarse respetuosamente. Nosotros nos iremos, y ellos se quedarán".

