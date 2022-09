La actriz Jane Fonda anuncia que tiene cáncer

La actriz estadounidense Jane Fonda anunció que está luchando contra un linfoma no Hodgkin

Los Angeles (AFP) – La actriz y activista estadounidense Jane Fonda anunció el viernes que tiene cáncer, y comenzó quimioterapia en su lucha contra la enfermedad.

La doble ganadora del Óscar de 84 años se comprometió a luchar contra esta enfermedad "muy tratable".

"He sido diagnosticado con un linfoma no Hodgkin y he comenzado tratamientos de quimio", escribió en su cuenta de Instagram.

"Es un cáncer muy tratable. 80 por ciento de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada".

Ecologista y seguidora del Partido Demócrata, Fonda lamentó que muchos otros en su situación no tengan las mismas oportunidades.

"Casi cada familia en Estados Unidos ha tenido que lidiar con el cáncer alguna vez (...), y demasiadas no tienen acceso a los servicios de salud de calidad que estoy recibiendo, y eso no está bien".

El linfoma no Hodgkin es un tipo de cáncer que comienza en el sistema linfático, una parte de las defensas inmunitarias del organismo, y puede convertir tumores en tumores generalizados.

Según la Clínica Mayo, los síntomas incluyen: inflamación de los ganglios linfáticos, dolor o hinchazón abdominal, dolor en el pecho, tos o problemas para respirar, así como fatiga persistente y fiebre

"En la mayoría de los casos, los doctores no saben lo que causa el linfoma no hodgkiniano", señala la clínica en su página web.

Militancia

Fonda prometió que su tratamiento no le impedirá seguir militando por el medioambiente, y urgió a actuar contra los combustibles fósiles, que relaciona con el cáncer.

"Estamos viviendo el momento más importante de la humanidad, porque lo que hagamos o no hagamos ahora determinará el tipo de futuro por venir".

"No permitiré que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda, usando cada herramienta" a disposición.

También se refirió a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que el Partido Demócrata en el poder podría perder el control de ambas cámaras en el Congreso.

"Puede contar conmigo para estar allí con usted, mientras crece nuestro ejército de defensores del medioambiente", escribió al presidente estadounidense, Joe Biden.

Fonda apareció por primera vez en pantalla en 1960, y obtuvo el premio de la Academia a la mejor actriz por "Klute" (Mi pasado me condena - 1971) y "Coming Home" (1978).

Fue activista en contra de la guerra en Vietnam, lo que valió el rechazo de Hollywood.

También participa en la exitosa serie "Grace and Frankie", disponible en Netflix.

La actriz proviene de una familia repleta de celebridades: su padre Henry fue una leyenda del cine que ganó el premio al mejor actor por "On Golden Pond" (Los años dorados - 1981), mientras que su hermano Peter fue una figura relevante de la contracultura en la década de 1960.

