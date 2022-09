Boric pone en marcha búsqueda de detenidos desaparecidos en dictadura en Chile

Santiago (AFP) – El presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, anunció este domingo la puesta en marcha del plan de búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), al conmemorar el 49º aniversario del golpe de Estado.

"Nuestro compromiso es (...) seguir buscando incansablemente a los detenidos desaparecidos, 1.192 detenidos desaparecidos que todavía no sabemos dónde están. No es aceptable, no es tolerable, no lo podemos naturalizar", señaló el presidente.

La iniciativa, anunciada el pasado junio durante el discurso anual de rendición de cuentas a la nación, contempla trabajar junto con las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados por motivos políticos.

"Ese compromiso es del nunca más, de avanzar en verdad, justicia, reparación para todas las víctimas de violencia ejercida por agentes del Estado, porque esa es la única y principal garantía de no repetición que podemos ofrecer", señaló Boric.

El presidente hizo el anuncio en el marco de las actividades oficiales en conmemoración del golpe de Estado de Pinochet al gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973), el 11 de septiembre de 1973, que inició el régimen militar.

El mandatario dijo que a primera hora de la jornada visitó la tumba de Allende en el Cementerio General de Santiago, donde durante el día está prevista la llegada de una romería de los familiares de víctimas de la dictadura, como sucede todos los años en esta fecha.

A lo largo del día, diversos grupos políticos y ciudadanos se acercaron a rendir homenaje a la estatua de Allende frente al palacio presidencial de La Moneda para depositar claveles rojos en su honor.

Flores así también se colocaron en los balcones de la sede de gobierno.

Desde esta jornada, el gobierno chileno comienza la conmemoración del 50º aniversario del golpe de Estado, que concluirá dentro de un año, el 11 de septiembre de 2023.

La dictadura de Chile duró 17 años y dejó 40.175 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares.

© 2022 AFP